Фото из архива Myslo.
Коммунальная авария в Мясново: жителям сделают перерасчет за воду
Публикуем список адресов.
«Тулагорводоканал» сделает перерасчет жителям Мясново из-за коммунальной аварии, которая произошла на самотечном коллекторе 9 июня.
Список адресов:
- ЖК «Петровский квартал» ул. Маршала Полубоярова, ул. Летчика Пирожкова, ул. Петровская, ул. Ивана Бунина, ул. Полковника Рогожина, ул. Константина Паустовского;
- ул. Тихмянова;
- ул. Чмутова;
- ул. Полюсная;
- ул. Дружбы;
- Парашютный пр.;
- ул. Маршала Жукова (за исключением д.№№ 16, 16к.2, 16к.3, 18);
- Одоевское шоссе;
- ул. Нижняя Студенка;
- ул. Верхняя Студенка;
- ул. Ликбеза;
- ул. Громова;
- ул. Переходная;
- ул. Нижняя Краснослободская;
- ул. Верхняя Краснослободская;
- ул. Летная;
- Кривой переулок;
- Клинской проезд;
- ул. Планерная;
- ул. Болотова;
- ул. Полюсная (за исключением д.№№ 58, 60, 62, 64, 66, 66-а);
- ул. Моторная;
- ул. Воздухофлотская;
- ул. Рогова;
- ул. Профсоюзная;
- ул. Привокзальная;
- Привокзальный переулок;
- ул. Санаторная;
- ул. Поперечная;
- ул. Кабакова;
- Санаторный переулок;
- 1-й Шоссейный переулок;
- 2-й Шоссейный переулок;
- Полюсные проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й;
- п. Мясново проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й (за исключением д.№№ 87, 89, 91, 93, 93/1, 94, 98, 104).
вчера, в 09:30, 35 2440 4
В Мясново канализация размыла улицу и затопила дома. Водоканал три недели не может справиться с аварией
11 июня, в 10:40, 177 11860 14
8 июня, в 14:00, 69 10058 9
8 июня, в 13:25, 47 8475 8
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