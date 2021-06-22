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Коммунальная авария в Мясново: жителям сделают перерасчет за воду
Фото из архива Myslo.

Коммунальная авария в Мясново: жителям сделают перерасчет за воду

Публикуем список адресов.

«Тулагорводоканал» сделает перерасчет жителям Мясново из-за коммунальной аварии, которая произошла на самотечном коллекторе 9 июня.

Список адресов:

  • ЖК «Петровский квартал» ул. Маршала Полубоярова, ул. Летчика Пирожкова, ул. Петровская, ул. Ивана Бунина, ул. Полковника Рогожина, ул. Константина Паустовского;
  • ул. Тихмянова;
  • ул. Чмутова;
  • ул. Полюсная;
  • ул. Дружбы;
  • Парашютный пр.;
  • ул. Маршала Жукова (за исключением д.№№ 16, 16к.2, 16к.3, 18);
  • Одоевское шоссе;
  • ул. Нижняя Студенка;
  • ул. Верхняя Студенка;
  • ул. Ликбеза;
  • ул. Громова;
  • ул. Переходная;
  • ул. Нижняя Краснослободская;
  • ул. Верхняя Краснослободская;
  • ул. Летная;
  • Кривой переулок;
  • Клинской проезд;
  • ул. Планерная;
  • ул. Болотова;
  • ул. Полюсная (за исключением д.№№ 58, 60, 62, 64, 66, 66-а);
  • ул. Моторная;
  • ул. Воздухофлотская;
  • ул. Рогова;
  • ул. Профсоюзная;
  • ул. Привокзальная;
  • Привокзальный переулок;
  • ул. Санаторная;
  • ул. Поперечная;
  • ул. Кабакова;
  • Санаторный переулок;
  • 1-й Шоссейный переулок;
  • 2-й Шоссейный переулок;
  • Полюсные проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й;
  • п. Мясново проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й (за исключением д.№№ 87, 89, 91, 93, 93/1, 94, 98, 104).
Сюжет: Верхняя Краснослободская уходит под землю
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:10 +3
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