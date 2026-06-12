Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор Миляев, прогуливаясь по Казанской набережной на День России, обнаружил кофе «со вкусом семейного счастья» и «губернаторские гренки». Продавцы предложили ему попробовать.

«Мёд, кофе, сливки, молоко, корица, губернаторские гренки в подарок. Слушайте, целый набор. Спасибо большое. Гренки вкусные, кофе тоже вкусный», — отметил губернатор.

Продавцы отметили, что эти позиции в кофейне заказывают довольно часто.

Напомним, гренки «из детства» с тульским губернатором связаны уже довольно прочно. Однажды Миляев вспомнил, как в детстве любил гренки. И это стало трендом, который подхватили тульские кофейни.