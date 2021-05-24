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Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах

Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах

«Туда теперь не Газель, туда КамАЗ поместится!», – говорят местные жители.

Как сообщили в редакцию жители улицы Верхней Краснослободской, яма, образовавшаяся на проезжей части в минувшие выходные, увеличилась в размерах. Кроме того, между жителями и представителями водоканала на месте возник конфликт.

Один из мужчин на месте устроил скандал, не давал сотрудникам водоканала засыпать яму и требовал акт выполненных работ, который ему не предоставили. Инженер «Тулагорводоканала» вызвал полицейских.

- Ну, а как не конфликтовать, если яму начали засыпать, а ремонта трубы внутри толком не провели. Сказали, что ремонт будет, но когда... Конечно, правильно или неправильно они ведут работы, мы доподлинно не знаем, — говорят жители. — Но яма уже огромных размеров! Средняя часть дороги уже просто висит в воздухе! Туда сегодня КамАЗами песок свозили.

Галерея
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 1
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 2
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 3
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 4
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 5
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 6
Провал дороги в Мясново: яма увеличилась в размерах, Фото: 7
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Напомним, провал образовался вечером субботы, 22 мая. Сначала яма напротив дома № 66 была в ширину около полутора метров и длиной около трех.

В последующие несколько часов грунт обваливался несколько раз, и к 21.00 яма стала такой, что в нее полностью могла бы поместиться грузовая ГАЗель.

Вот субботнее фото:

Работы по ликвидации провала на ул. Верхняя Краснослободская в Туле начались утром 23 мая. По словам местных жителей, сотрудники «Тулагорводоканала» сначала откачивали нечистоты, которыми яма была заполнена почти до краев. Дорогу рядом с домом № 66 перекрыли.

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Автор: Юлия Королева
вчера, в 21:40 +9
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Место
Тула
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