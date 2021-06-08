В Мясново под землю начал уходить внедорожник

Припаркованный на улице внедорожник внезапно начал уходить под землю. Чтобы автомобиль окончательно не провалился, в качестве временной меры к нему привязали трос, который пропустили через дерево и прикрепили к столбу.

Пока автомобиль еще держится, но всё равно медленно, но верно уходит под землю. Яма, по примерным прикидкам, около трех метров в диаметре и столько же в глубину. Края ее обрушаются, в ней шумит вода, запах которой говорит о том, что это снова прорыв канализации.

На месте ЧП работает полиция, ожидают сотрудников МЧС.

Напомним, недавно на улице Верхняя Краснослободская (только у соседнего дома) из-за коммунальной аварии вода размыла дорогу, из-за чего на проезжей части образовалась огромная яма.