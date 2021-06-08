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В Мясново под землю начал уходить внедорожник

В Мясново под землю начал уходить внедорожник

На улице Верхняя Краснослободская у дома №64 проваливается припаркованный Nissan X-Trail.

Припаркованный на улице внедорожник внезапно начал уходить под землю. Чтобы автомобиль окончательно не провалился, в качестве временной меры к нему привязали трос, который пропустили через дерево и прикрепили к столбу.

Пока автомобиль еще держится, но всё равно медленно, но верно уходит под землю. Яма, по примерным прикидкам, около трех метров в диаметре и столько же в глубину. Края ее обрушаются, в ней шумит вода, запах которой говорит о том, что это снова прорыв канализации.

На месте ЧП работает полиция, ожидают сотрудников МЧС.

Напомним, недавно на улице Верхняя Краснослободская (только у соседнего дома) из-за коммунальной аварии вода размыла дорогу, из-за чего на проезжей части образовалась огромная яма.

 

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В тульском Мясново под землю начал уходить внедорожник, Фото: 1
В тульском Мясново под землю начал уходить внедорожник, Фото: 2
В тульском Мясново под землю начал уходить внедорожник, Фото: 3
В тульском Мясново под землю начал уходить внедорожник, Фото: 4
В тульском Мясново под землю начал уходить внедорожник, Фото: 5
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Сюжет: Верхняя Краснослободская уходит под землю
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Автор: Юлия Королева
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