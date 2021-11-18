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В Туле завершается ремонт канализации на ул. Верхней Краснослободской
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле завершается ремонт канализации на ул. Верхней Краснослободской

Рабочие заменили 200 погонных метров аварийного участка подземного коллектора.

На очереди – засыпка котлованов, промывка смонтированного участка коллектора, ремонт и восстановление существующих канализационных колодцев, переврезка потребителей и благоустройство территории.

Коллектор на ул. Верхней Краснослободской был построен и введен в эксплуатацию в 1963 году. Он обслуживает часть Привокзального округа Тулы, где проживает порядка 12 тысяч человек.

На этом участке весной и летом произошли сразу две крупные аварии. Подробно мы писали об этом здесь. Было принято решение полностью заменить трубы. Необходимые средства – 29,4 млн рублей выделили из бюджета города. Подрядная организация ООО «СК Спец подзем монтаж» приступила к работам в июне. Завершить их планируется в течение ближайших двух недель.

– Ремонт коллектора сейчас находится на стадии завершения. Основная труба проложена, делаем переврезки абонентов. Гасим котлованы. Работаем в стесненных условиях, вокруг жилой сектор. Кроме того, работу проводим на глубине более 5 метров. Выполнять ее может только специально обученный персонал. На объекте сейчас у нас находится около 20 человек, работаем в две смены, без выходных и праздников, – рассказал директор фирмы Игорь Жигунов.

На время ремонта была установлена станция для перекачки стоков по временной схеме, состоящая из 5 насосов и трубопровода длиной более 370 метров.

– Водоснабжение и водоотведение абонентов, подключенных к коллектору, осуществляется в штатном режиме. На время производства работ у нас ни один житель не остался без коммунальных услуг. Экология тоже не пострадала, на рельеф стоки не попали, – отметил заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец.

Ремонтные работы находятся на личном контроле главы администрации.

– На ул. Верхней Краснослободской проводятся масштабные и необходимые работы. Порывы на канализационных сетях – это серьезный вопрос, который необходимо решать кардинально. Помимо ул. Краснослободской в этом году продолжаются работы по капитальному ремонту аварийного участка канализационного коллектора диаметром 630 мм и по ул. Чмутова, протяженность ремонтируемого участка также более 200 м. Стоимость работ – 36,5 млн рублей. Финансирование идет за счет бюджетов города и области, – сказал Дмитрий Миляев.

Сюжет: Верхняя Краснослободская уходит под землю
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