Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Полузащитник останется в команде еще на сезон.

Тульский «Арсенал» воспользовался опцией продления контракта с Сергеем Ткачевым, сообщает портал Sport24.

Предыдущее соглашение полузащитника заканчивалось этим летом. Новое будет действовать до лета 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата России 32-летний Ткачев сыграл 21 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи.