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Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Полузащитник останется в команде еще на сезон.

Тульский «Арсенал» воспользовался опцией продления контракта с Сергеем Ткачевым, сообщает портал Sport24.
 
Предыдущее соглашение полузащитника заканчивалось этим летом. Новое будет действовать до лета 2022 года.
 
В минувшем сезоне чемпионата России 32-летний Ткачев сыграл 21 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи. 
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