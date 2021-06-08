Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
Полузащитник останется в команде еще на сезон.
Тульский «Арсенал» воспользовался опцией продления контракта с Сергеем Ткачевым, сообщает портал Sport24.
Предыдущее соглашение полузащитника заканчивалось этим летом. Новое будет действовать до лета 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата России 32-летний Ткачев сыграл 21 матч, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
30 мая, в 19:20, 27 2484 -9
29 мая, в 17:51, 11 2802 0
28 мая, в 20:10, 15 1649 3
26 мая, в 13:33, 38 2290 -6
Другие статьи по темам