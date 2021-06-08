На улице Степанова в Туле провалился асфальт

На улице Степанова в Пролетарском округе Тулы между домами № 34 и 35 провалился участок дороги. В настоящее время на проезжей части образовалась яма размером около четырех метров, заполненная водой. Место огородили, сейчас там ведутся ремонтные работы, яму засыпают щебнем.

Как рассказали Myslo местные жители, такая ситуация повторяется едва ли не каждый год. По весне асфальт в этом месте проседает, там начинают ремонт, яма заполняется водой и увеличивается в размерах.

Напомним, недавно на улице Верхняя Краснослободская из-за коммунальной аварии вода размыла дорогу, из-за чего на проезжей части образовалась огромная яма.