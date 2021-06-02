Любишь кататься на велосипеде? Поддержи проект создания веломаршрутов в Тульской области!

Туляки мечтают о веломаршрутах до Ясной Поляны уже лет десять, а то и больше.

И вот появилась возможность реализовать эту мечту. Велоактивисты разработали маршруты «Лев Толстой» и «Дон» и просят активно поддержать проект, чтобы его включили в программу стратегического развития региона.

О том, что активисты велодвижения активно работают над созданием маршрута от площади Ленина в Туле до Ясной Поляны, а в Новомосковске – от Залесского до Вахрушевского микрорайона, говорили недавно на сессии Штаба по развитию Тульской области.

Игорь Щербаков – У горожан, особенно молодого поколения, есть запрос на новую транспортную инфраструктуру: для велосипедистов и тех, кто использует самокаты, электросамокаты, гироскутеры, – говорит Игорь Щербаков, ответственный секретарь Штаба по развитию. – Во многих городах мира велосипед стал круглогодичным повседневным видом транспорта для значительной части жителей. В России отличный пример – город Альметьевск (Татарстан). Там протяженность велодорожек составляет более 50 км.

По словам Игоря Щербакова, велохайвей «Лев Толстой», проще говоря, велопуть от Тульского кремля до Ясной Поляны может стать и альтернативным маршрутом для передвижения по городу, и туристическим для жителей и гостей, и тренировочным для спортсменов.

Причем необязательно, чтобы маршрут проходил по главному проспекту города. Рассмотрены варианты велодорожки по ул. Ф. Энгельса, через парк и улицу Белкина, а за городской чертой – по улицам Косой Горы через Малиновую засеку непосредственно в Ясную Поляну.

Напомним: 12 июня 2012 года Myslo и «Слобода» проводили в городе первый массовый велопробег за создание в городе инфраструктуры для езды на велосипедах.

Тогда велоактивистам мэр Тулы Евгений Авилов обещал и велодорожки, и велопарковки, но, увы, обещания остались обещаниями.

В 2014 году в Туле появилась первая нормальная велодорожка в Центральном парке. Этот маршрут для велосипедистов была построен в рамках проекта реконструкции всего парка на средства областного бюджета. Отдельная от пешеходной зоны 4-километровая кольцевая дорожка до сих пор очень нравится тулякам.

В 2019 году Евгений Авилов, будучи уже главой администрации, и мэр города Ольга Слюсарева протестировали возможный велопуть, связывающий Центральный парк и Баташи. Он также остался в планах и мечтах.

В 2020 году тему веломаршрутов и инфраструктуры взял в разработку экспертный совет Штаба по развитию Тулы и области.

Сейчас в Тульской области идет формирование Программы социально-экономического развития региона на 2021-2026 годы. Причем каждый из нас может внести свои предложения и проекты на специально созданном сайте программа71.рф. Инициативы, получившие наибольшую поддержку граждан, будут вынесены на заседание Экспертного совета.

18 мая туляк Александр разместил на сайте проект о веломаршрутах в Туле и области:

– Предлагаю создать в крупнейших городах региона современные объекты велотранспортной инфраструктуры, соответствующие требованиям безопасности и градостроительства: велотранспортный хайвей «Лев Толстой», соединяющий Тульский кремль и Ясную Поляну, и велопуть «Дон», который соединит городские пространства в Новомосковске.



Маршрут от Тульского кремля до музея-усадьбы Л. Н. Толстого соединит общественные пространства, парки, музеи, вузы и студенческие общежития Тулы. Протяженность маршрута составит около 21 км. Создание велохайвея будет способствовать повышению туристического потенциала региона.

В Новомосковске предлагаю создать велопуть «Дон» общей протяженностью 4 км. Он соединит детский и взрослый парки. Появление центральной велотранспортной хорды в Новомосковске будет способствовать дальнейшему развитию велодорожек в городе по направлению к микрорайонам города и его крупнейшим предприятиям.



Это амбициозные и затратные проекты, но они открывают реальные перспективы для качественного преобразования общественной жизни в будущем, сделают наши города более комфортными и дружелюбными.

Если вы хотите поддержать проект веломаршрутов «Лев Толстой» и «Дон», голосуйте здесь. Проект уже набрал более четырех тысяч голосов. Вы же не против, чтобы Тула стала велостолицей России? Давайте уже начнем!



