Как сделать Тулу велосипедной столицей России?

Весь мир уже давным-давно стал велокомфортным.

На улицах Мюнхена, столице немецкого автопрома, велосипедов в разы больше чем машин.

На велосипедах ездят на работу и в университет.

Кронпринцесса датская Мэри возит на велосипеде своих детей, принца и принцессу на минуточку, в детсад.

Любой европейский город имеет вполне развитую систему велодорожек.

Насколько реальная перспектива превратить город оружейников в федеральный центр велоспорта России и велостолицу страны, обсуждали на заседании «Тульского экспертного собрания» депутаты Тульской облдума и гордумы, чиновники от минспорта региона, архитекторы, градостроители, спортсмены и активисты велодвижения.

На удивление, обсуждение проигнорировали чиновники городской администрации. Хотя есть поручение президента России Владимира Путина – разработать и утвердить стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года, которая предусматривает, в том числе, создание инфраструктуры для велосипедистов и бегунов в населенных пунктах страны.

По словам председателя Федерации велоспорта Тульской области Валерия Гриньковского, Тула всегда была велосипедной столицей России. Просто мы, туляки, об этом как-то подзабыли.

Именно в Туле находится старейший в России велотрек. Его открыли 1 сентября 1896 года. А в 1897 году на нем катался сам Лев Толстой, впервые севший на велосипед в 69 лет. До 1924 года тульский трек был единственным действующим в стране велотреком.

- Тула – уникальный, единственный в мире город, где более 100 спортсменов стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. В 2019 году тульские велосипедисты завоевали 234 медали, из них 52 – на международных соревнованиях и 34 – на Чемпионатах России. В состав сборной команды России по велоспорту входят 33 туляка - это треть состава. У региона есть перспективная молодая команда – последние пять лет ребята становились чемпионами мира среди юниоров, устанавливали мировые рекорды. И, вероятно, на Олимпийских играх в Токио мы увидим тульскую спортсменку, - заявил Валерий Гриньковский.

И это всё – при нынешних инфраструктурных проблемах: реконструкция требуется велотреку, нет безопасных тренировочных шоссейных маршрутов. Напомним, минспорта РФ одобрил заявку Тульской области на реконструкцию велотрека. Она предполагает возведение защитного козырька над всем велосипедным полотном. Это позволит продлить соревновательный и тренировочный сезон, за исключением зимы. При реконструкции восточной трибуны будут созданы современные тренировочные залы. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу. Ориентировочная стоимость работ – 227 млн рублей. Сейчас идёт поиск источников финансирования.

По мнению Тамары Пильщиковой, Почетного гражданина Тульской области, чемпионки мира по велоспорту, в современном мире велоинфраструктура городов является важным показателем развития общественных пространств:

- Белоусовский парк Тулы – классический пример, когда насыщенная инфраструктура, пусть не идеально сформированная, с большим количеством пересечений с пешеходными дорожками, обеспечила очень высокий траффик велосипедистов.

По словам чемпионки, в Туле появляются новые объекты. Например, велодорожка в Платоновском парке - небольшая по протяженности и требует доработки, в частности, организации реверсивного движения. Вполне соответствует требованиям велодорожки в Комсомольском парке и в Баташевском саду, но ими пользуются в основном жители Заречья и Пролетарского районов. Лыже-роллерная трасса на Косой Горе используют велосипедисты Центрального и Привокзального районов Тулы.

Еще один интересный объект для велосипедистов – Тульская набережная, но, увы, велодорожка пока тупиковая. Нужен вело-пешеходный мост, чтобы связать две набережные Упы.

Перспективными объектами, по мнению Тамары Пильщиковой, могут стать Щегловская засека и Березовая роща,

- Системная проблема Тулы – отсутствие велодорожек, по которым можно было бы без проблем доехать из одного района в другой. Во всех городах мира эту проблему решили безболезненно. Надеюсь, что мы тоже с этим справимся, - считает чемпионка.

Тамара Пильщикова напомнила о веломаршруте, который должен был связать Белоусовский парк и Баташевский сад, который летом прошлого года тестировала другая тульская велосипедистка Ольга Слюсарева.

Но, к сожалению, вопрос по этому маршруту так и не решен.

Лирическое отступление от редакции. 12 июня 2012 года Myslo и Слобода проводили в городе первый массовый велопробег за создание в городе велодорожек.

Тогда мэр Тулы Евгений Авилов обещал, что «теперь при выдаче разрешения на строительство и при разработке проектной документации новых торговых объектов обязательное условие – парковка для велосипедов. Все, что в Туле будет проектироваться и строиться – новый мост, новая дорога, новая набережная – все будем делать с велодорожками».

Прошло 8 лет. К заседанию «Тульского экспертного собрания» из администрации Тулы сообщили, что летом 2019 года принято решение: при подготовке проектно-сметной документации на производство работ по ремонту дорожного покрытия в рамках федеральной и муниципальной программ предусматривать создание обособленных велодорожек. Пример такого подхода – кусочек велодорожки на проспекте Ленина от ул. Пушкинской до Каминского по четной стороне.

- На текущий момент общая протяженность велодорожке в Туле составляет 19 833 м, обустроено 54 велопарковки на 405 веломест. Администрация Тулы ведет активную работу по наращиванию количества объектов велоинфраструктуры. Одним из ключевых проектов является создание велодорожки, соединяющей ул. Токарева и Набережную Упы, - заявили пресс-служба администрации Тулы.

Владимир Доценко, архитектор, директор проектного института СПК, предложил использовать понятия «кольцевые локации» и «зеленое кольцо»:

- Это объекты, в которых созданы или будут созданы условия для комфортного и безопасного прогулочного и тренировочного маршрута в формате кольца. Исходя из опыта других городов, длина «круга» может составлять от 2 до 5 и 8 км. Подобная практика, например, относительно успешно реализована в Белоусовском парке города Тулы. «Круговые локации» должны быть в каждом районе областного центра, в 10-15 минутной доступности. Рогожинский парк, зеленая зона вдоль улицы Рязанской и у ТРЦ «Макси», территория в районе Московского вокзала - это уже существующие рекреационные зоны, которые нуждаются в благоустройстве. Концепция развития этих территорий позволит создать в Туле «зеленое кольцо», которое объединит разные районы города пешеходными и велосипедными дорожками.

- А сколько потребуется времени на реализацию этого проекта, - поинтересовался Ярослав Муравский, председатель общественного движения «Свободная Тула». Сам Ярослав, по его словам, проводит на велосипеде гораздо больше времени, чем за рулем. И двумя руками ЗА развитие велоинфраструктуры в Туле и области.

По словам архитектора, лет 10-15. В этот момент лица собравшихся экспертов заметно погрустнели.

Дмитрий Яковлев, помощник губернатора Тульской области по спорту, добавил свою ложку дегтя:

- 15 лет – это очень долго. А нужны ли велодорожки тулякам? Думаете, горожане хотят отдельную полосу для велосипедов? Нет, они хотят дополнительную полосу для машин! Та же проблема с пешеходами. Предлагаю разбить реализацию проекта на этапы и включить его в «Народный бюджет». И тогда мы увидим главное - нужно ли это тулякам. Они сделают свой выбор рублем.

С Дмитрием Яковлевым не согласился Игорь Агуреев, зав.кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства ТулГУ:

- Сейчас 57 регионов страны разрабатывают проекты интеллектуальной транспортной системы. На это выделено федеральное финансирование. На три года Туле выделят около 300 млн. руб. И можно получить дополнительные средства, представив проект велоинфраструктуры.

Михаил Иванцов, депутат Тульской облдумы, предложил «не изобретать велосипед», а взять за основу лучшие образцы организации велодвижения в европейских городах, в мточ силе Москве, Питере и Казани.

- У людей должен быть выбор – ехать на машине, на общественном транспорте, на велосипеде или идти пешком. А если нет велодорожки или тротуара, то и вариантов нет.

Грустную статистику привел Александр Рубан, замначальника УГИБДД УМВД по Тульской области:

- В 2019 году было совершено 320 наездов на велосипедистов, при этом 31 велосипедист погиб. Большая часть этих ДТП произошли, когда велосипедисты двигались по автомобильным дорогам. Мы считаем, самым безопасным вариантом для велосипедистов является обособленная велодорожка. Сам я катаюсь на велосипеде только в парке.

По словам члена Союза архитекторов России Андрея Клепанова, в Туле нет единой концепции развития транспортной инфраструктуры с велосипедными дорожками.

- Вариантов разделения потоков автотранспорта, велосипедистов и пешеходов масса. И необязательно заборами. Мы можем пойти по пути Москвы и сужать ширину проезжей полосы, чтобы организовать велополосу. Да, для джипов не очень комфортно будет, но пропускная способность дороги от этого не пострадает. Это же касается и тротуаров. Также нужно менять нормативную базу в части обязательств застройщиков учитывать в проектах строительство велодорожек и их «точек контакта» с городской дорожной сетью.

Обсудили эксперты и создание туристических веломаршрутов в регионе. В Ясной Поляне есть два маршрута - 6 и 8 км. В сезон по ним катаются от силы 150 человек.

По словам Игоря Конова из музея «Ясная Поляна», он еще в 2015 году разработал четыре связанных веломаршрута – чтобы туристы могли прокатиться до некрополя Толстых, станции Рвы, дачи деда Льва Николаевича и кадетской школы. На проект нужно было около 1,5 млн рублей - на столбики с указателями, на велоподдержку, квадроцикл и минимальный набор инструментов на тот случай, если сломается велосипед. Сейчас эти 4 маршрута уже могли бы быть действующими.

- Для туристов я, как представитель власти, могу рекомендовать только безопасные маршруты. Веломаршруты необходимо систематизировать по уровню сложности. Разработку туристических веломаршрутов мы берём в работу, — заявила руководитель «Центра развития туризма Тульской области» Наталья Внукова.

Предложения экспертного собрания по развитию велоинфраструктуры были переданы губернатору Тульской области