11 километров на велосипеде: в Туле веломаршрут свяжет Центральный парк и Баташевский сад

В 12 часов от фонтана в центральном парке стартовала небольшая группа велосипедистов – глава администрации Тулы Евгений Авилов, олимпийская чемпионка по велоспорту, депутат облдумы Ольга Слюсарева, первый зам. главы администрации Тулы Владислав Галкин, терруправления Советского округа Александр Картышов, активист велодвижения в Туле Денис Ворошнин, начальник управления физкультуры и спорта администрации Тулы Михаил Трунов и автор этого материала Татьяна Алексеева.

Пока ждали, когда соберутся все, вспомнили с Евгениев Васильевичем и Денисом Ворошниным, как в уже далеком 2012-м организовали первый велопробег по центру Тулы под девизом «Даешь Тулу велосипедную!», как появились в Туле первые велодорожки и развивается велодвижение.

- В Туле растет число людей, использующих велосипед не только для прогулок в парке, а как средство передвижения. Например, многие сотрудники ТОЗа, Машзавода приезжают на работу на велосипедах. Да и у нас в администрации есть такие – велопарковки никогда не пустуют, - рассказал Евгений Авилов. – Город должен отвечать запросам, которые есть у жителей. И сегодня мы решили вместе с активистами велодвижения проехать по веломаршруту, который мы проработали и приступили к проектированию – от центрального парка до Баташевского сада.

По словам главы администрации, протяженность проектируемого маршрута 3,1 км, вдоль реки Тулицы. А задача сегодняшней инспекционной поездки – обследовать доступность уже имеющейся велодорожки, качество сопряжения тротуаров и дорожного полотна, в том числе и по параметрам доступной среды, наличие разметки. По результатам будут даны поручения для управления транспорта и дорожного строительства.

- Конечно, на велосипедах надо ездить в шлемах, - сказала Ольга Слюсарева. – Мы сегодня не полностью экипированы, в этом с нас брать пример не надо. А вот на велосипеды советую всем переходить, кататься всей семьей – и весело, и для здоровья полезно.

Кстати, Ольга Слюсарева приехала на своем «родном шоссейнике». Мужчины в шутку попросили, чтобы олимпийская чемпионка не сильно «давила на газ».

Первое замечание от Евгения Авилова – съезд из парка за пивоварней «Петр Петрович». Очень крутой, узкий, неудобный. Надо переделать, тем более, что место позволяет.

Велодорожка по ул. Фрунзе оказалась непроблемной.

В паре мест придется понизить бордюры и нанести разметку. По предложению Евгения Авилова, велодорожку можно сделать в две полосы – ширина тротуара позволяет.

- Отлично «работают» примыкания на тротуарах выполненные в асфальте, такие съезды комфортны для велосипедистов, - отметил Евгений Авилов.

Отмечу сразу, что велогруппа четко соблюдала все правила движения, спешиваясь на пешеходных переходах и уступая дорогу пешеходам там, где они имели преимущества.

На Красноармейском проспекте замечаний было больше, впрочем они касались не только велоструктуры.

Например, на перекрестке проспекта и ул. Ленина у пиццерии предприниматель обустраивает летнюю веранду, а вокруг разбитая плитка.

Еще одно замечание – по дождевым канавкам на тротуаре. Они большей частью разбиты и забиты грязью, свою функцию не исполняют и создают неопрятность в городе. Ну и, конечно, отметил Евгений Васильевич по пути следования погибшие ясени и заболевшие липы, их очень жалко.

Довольно быстро группа добралась до Казанской набережной – для велосипедистов на этом участке нет проблем. А вот переехать с Казанской набережной на Пролетарскую пока не комфортно – участок под строительство здания Тульского облсуда пока не обустроен, да и асфальтовое покрытие на мосту требует замены (в планах ремонта на этот год – прим. авт).

По словам главы администрации, будет построен пешеходный мост через Упу, проект уже в разработке, и по нему пройдет велодорожка. Но есть и другой вариант:

- Когда будем ремонтировать улицу Дзержинского, надо предусмотреть на ней велодорожку. Ширина полотна позволяет, - сказал Евгений Авилов. – Везде, где мы ремонтируем дороги по программе «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), нужно сразу, в проектах закладывать велодорожки.

- А получится замкнутый маршрут? – поинтересовался Алексей Крыгин.

На что Евгений Авилов пояснил, что со временем получится сеть велодорожек, но начинать надо именно с комплексного ремонта дорог. Если по программе БКАД дорогу делают от фасада до фасада, то почему сразу не предусмотреть возможности для велосипедистов?! В качестве примера глава администрации привел улицу Пролетарскую, где в этом году будут делать тротуар.

- Велодорожка от набережной до Баташей запроектирована четко по руслу реки Тулица, - рассказал Алексей Крыгин. - Стоимость реализации проекта порядка 40 млн рублей. Есть вопросы по паре земельных участков, но они в стадии решения.

На вопрос – когда же проект будет реализован – Евгений Авилов высказал предложение реализовывать его в два этапа. Проект можно реализовывать в течение 2 лет, выполнив сначала все подготовительные работы. Можно пойти другим путем и сделать сначала те участки, которые не требуют больших переделок уже имеющейся транспортной инфраструктуры, как, например, на Веневском шоссе под путепроводом. Его, кстати, планируется реконструировать и расширить – чтобы свободно разъезжались две машины и пешеходы могли пройти.

Но это все – в планах и проектах. А фактически с Пролетарской набережной группа поехала через Демидовский путепровод на ул. Пролетарскую, затем по Ложевой и Степанова на Веневское шоссе.

По пути следования Евгений Авилов давал поручения по ремонту тротуаров и уборке города.

На подъезде к Баташам нас накрыл дождик, но впечатление от велопрогулки он не испортил.

- Мы проехали 11 км 300 метров. Для себя отметил – наш город очень красивый! Да, мы увидели недостатки, часть объектов сделана еще в советский период. И согласитесь, тогда никто не задумывался о доступной среде. Недостатки исправимы, а маршрут вполне приспособлен для передвижения на велосипеде, - сказал Евгений Авилов.

По словам Олимпийской чемпионки по велоспорту Ольги Слюсаревой, получился прекрасный маршрут для прогулок с детьми. Ольга Слюсарева предложила продолжить его до мемориала Защитникам неба Отечества (на север) и к Ясной Поляне (на юг).

- Самое главное – желание туляков ездить на велосипеде по родному городу. Оно есть, и Тула действительно велостолица России, - заявил Денис Ворошнин.

Еще один важный шаг для развития велосипедного движения в нашем городе появится в скором времени – это велошеринг.

- В ближайший месяц будет реализован первый этап проекта по прокату велосипедов, - говорит начальник управления спорта Михаил Трунов. - Появится 15 станций и 111 велосипедов – это лишь первый этап реализации проекта. Всего же в городе будет 44 станции и 321 велосипед.

P. S. В Баташах участники велоинспекции пересели на свои автомобили. А мы с Денисом Ворошниным возвращались на Зеленстрой на велосипедах. В горку, но с ветерком.

P. Р. S. Спасибо за фото- и видеосъемку на маршруте студентам 1 курса ТулГУ, кафедра журналистики, Богдану Сусакину и Родиону Подшибякину.