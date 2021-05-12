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В Туле хотят сделать сеть веломаршрутов: нужны идеи!

В Туле хотят сделать сеть веломаршрутов: нужны идеи!

12 мая тульские активисты велодвижения, архитекторы, чиновники администрации и представители ГИБДД обсудили, как сделать в Туле нормальную велоинфраструктуру.

В заседании экспертного собрания Штаба по развитию Тульской области приняли участие глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и почетный гражданин региона, чемпионка мира по велогонкам Тамара Пильщикова, депутаты облдумы и представители движения «Свободная Тула», блогеры и члены Общественной палаты Тульской области.

Напомним: тему сделать Тулу велокомфортной, как во всем цивилизованном мире, в Штабе по развитию города обсуждали еще в 2019 году. «Туле нужны комфортная дорожная инфраструктура, интересные веломаршруты и мощная поддержка велоспорта высших достижений», – говорили тогда эксперты.

Общую велосипедную маршрутную сеть обсуждали и в апреле этого года на заседании рабочей группы штаба. Были проведены два обследования улично-дорожной сети – на ул. Металлургов и в районе Тульского кремля, в результате чего в сметную документацию включено обустройство велосипедной дорожки протяженностью 3 км на ул. Металлургов, от Восточного обвода до парка «Металлург». Ремонт ул. Металлургов в этом году идет по нацпроекту «БКД».

– Мы будем и в дальнейшем проводить такие натурные обследования – так лучше всего определить, как соотносятся наши желания с нашими возможностями с учетом той дорожной сети, которая уже есть в городе. Обследования выполняли совместно с представителями ГИБДД. Нам нужно переходить в практическую плоскость уже в этом году. Если мы планируем прокладку новых веломаршрутов, то нам надо торопиться. Строительный сезон короткий. Необходимо двигаться вперед, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Владимир Доценко, архитектор, директор проектного института СПК, пояснил, на кого первоначально ориентировались разработчики, предлагая схему веломаршрутов:

– В основном туляки катаются в парках в выходные и нерабочие дни, во время отпусков, поэтому важно связать парки между собой и с жилыми микрорайонами. Вторая категория – это те, кто использует велосипед как транспорт для передвижения по городу. И третья – это уже спортивное движение.  

Архитектор представил возможную карту развития велосети города с учетом новой застройки – Новой Тулы, Левобережного, Мызы и проч., а также использования основных зон отдыха Тулы (парки, исторический центр города, Казанская и Пролетарская набережные).

– В историческом центре можно закольцевать велодорожки, связать Казанскую набережную с Кремлевским садом, вдоль кремля, мимо Музея самоваров. Еще одно предложение –  проложить маршрут по Музейному кварталу вдоль ул. Металлистов и соединить его через Черниковский и Союзный переулки, ул. Благовещенскую с ул. Советской. А далее – с той велодорожкой, что уже есть на Красноармейском проспекте. Можно сделать выделенный путь для велосипедистов вокруг здания регионального правительства, – предложил Сергей Бортулев, главный архитектор архитектурной мастерской «Хороший город».    

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев признался, что увидел предложенную архитекторами схему первый раз, но оценивает ее положительно.

– Самый главный вопрос в создании велосети на действующих улицах – коммуникации. Сможем ли мы проложить велодорожки чисто технически? В Туле есть улицы, например Кауля, 9 Мая, Пузакова, Первомайская, на которых можно организовать велосипедные дорожки малыми затратами уже в этом строительном сезоне. Данный вопрос сейчас активно прорабатывается.

На проспекте Ленина велодорожка пройдет по зоне тротуара или газона, на проезжей части, увы, велосипедистам места уже нет – слишком напряженное и небезопасное движение для них.

– У нас есть предложение создать тульский велохайвей от площади Ленина по проспекту до Ясной Поляны, – рассказал Игорь Щербаков, ответственный секретарь Штаба по развитию.

– С развитием велоинфраструктуры необходимо параллельно думать и о развитии объектов малого бизнеса. Велосипедные маршруты рассматриваются прежде всего в туристическом контексте. Это должны быть насыщенные маршруты с возможностью по дороге комфортно отдохнуть, перекусить, сфотографироваться на фоне интересного арт-объекта. Этот вопрос тоже будем прорабатывать, – отметил глава администрации.  

По словам Дмитрия Миляева, тульские застройщики готовы предусматривать велодорожки в новых жилищных комплексах. В ближайших планах администрации – обустройство набережной в ЖК «Левобережный», где также будет предусмотрена велодорожка длиной 1 км. Она будет продлеваться по мере застройки района.

От маршрутной сети эксперты перешли к обсуждению «Концепции взаимного уважения и безопасности пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и автомобилистов». Суть этой концепции, как в мультике про кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!», то есть уважать права каждого, улыбаться, а не злиться, быть добрее друг к другу, соблюдать правила дорожного движения и просто думать о безопасности – своей и других.

От редакции. Рабочая группа штаба предложила обсудить эти предложения с туляками. Наш портал готов стать такой площадкой для обмена мнениями. Свои предложения можно оставить под этим постом, прислать в редакцию по электронной почте или написать в блог «Народный журналист».

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:25 +4
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