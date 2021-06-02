В Богородицке на пруду появился фонтан

Фото Юрия Февралева.

Он установлен между новой смотровой площадкой на набережной и парком.

В богородицком пруду установили фонтан. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. Накануне новый объект торжественно открыл глава местной администрации Вадим Игонин.

Фонтан установлен между новой смотровой площадкой на обновленной набережной и парком.

А еще в тот же день открылся арт-объект «Два сердца». Видимо, теперь молодожены там будут вешать замки. Раньше их цепляли на мосту через пруд.



Фото из группы «ВКонтакте» «Богородицк. Смотрители».