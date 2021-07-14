Туляки высказались о Программе развития региона до 2026 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь Тульского РО партии «Единая Россия» Николай Воробьёв отметил:

Николай Воробьев – И в этой работе мы руководствовались задачей, которую Вы [Алексей Геннадьевич] перед нами поставили: программа должна учитывать мнения и предложения жителей Тульской области и отвечать их интересам. Активисты и эксперты из всех муниципальных образований региона дали более 3 тысяч предложений. На сайте программа71.рф за инициативы проголосовало более 100 тысяч человек.

Анализ поступивших предложений показал, что наиболее актуальны для жителей региона такие направления, как социальная политика, формирование современной инфраструктуры, охрана окружающей среды. В приоритете – вопросы здравоохранения, образования, демографии.

Один из ключевых запросов жителей – создание условий для систематических занятий физкультурой и спортом: строительство ФОКов, бассейнов, спортивных площадок, создание велоинфраструктуры и новых веломаршрутов. По поручению, которое Вы дали на встрече с авторами лучших идей в Программу развития, на базе регионального отделения партии создана рабочая группа. Она будет курировать создание велоинфраструктуры в целом и конкретно веломаршрутов «Лев Толстой» и «Дон».

В неменьшей степени жители региона уделяют внимание и вопросам формирования комфортной городской среды. Очень важно, что эта тема нашла отражение в Программе развития и в ближайшие пять лет в муниципалитетах будут реализованы новые проекты по благоустройству.

С точки зрения экологии большое значение имеет проект территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Безусловно, промышленному региону необходим оперативный контроль и системный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Во время обсуждения программы участники встреч во всех муниципальных образованиях области выступали с предложениями по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Упоминались такие масштабные и актуальные проекты, как строительство третьей очереди Восточного обхода Тулы и реконструкция автодороги Тула – Новомосковск.

Вместе с коллегами из правительства области мы внимательно изучили, проанализировали, обобщили все поступившие предложения. И очень многие из них нашли отражение в Программе развития Тульской области на ближайшие пять лет. Предстоит большая работа по реализации этих планов, но у меня нет сомнений, что все цели, которые мы наметили, будут достигнуты.

Директор музея «Куликово поле», сопредседатель Тульского регионального отделения ОНФ Владимир Гриценко:

Владимир Гриценко – Благодаря Вам, Алексей Геннадьевич, у нас есть замечательный центр — лицо исторического города Тулы, Тульский кремль, Казанская набережная, замечательная улица Металлистов с ее Музейным кварталом. Алексей Геннадьевич, от многих туляков я Вам скажу спасибо. Я свидетель этих разговоров, которые не приводили ни к чему. Точка отрыва сегодня пройдена и является стартовой площадкой. Нам надо двигаться дальше. В Программе развития выделен Куликовский кластер, он имеет четкий понятный базис.

Николай Лаврентьев, гендиректор компании «Богородицкий альянс»:

Николай Лаврентьев – Хочу поблагодарить за возможность участвовать в разработке Программы развития, представляя весь агропромышленный комплекс Тульской области. Всем известно, что Тула — оружейная столица России, но за эти пять лет она стала узнаваемой в плане и своих сельскохозяйственных достижений. Наши предприятия динамично и упорно идут вперед, с каждым годом увеличивают площади, применяют новые технологии, наращивают вложения в будущее: это строительство перерабатывающих предприятий, создание на них предприятиях дополнительных рабочих мест, и благодаря этому — возрождение жизни на селе. Это большая трудоемкая работа, которая идет планомерно.

Наш Тульский регион занимает первое место по выращиваю масличных культур, по выращиванию картофеля мы пока вторые. Одна из причин — мы сильно зависим от семян, которые завозим из-за границы. И за три года поставки уменьшились в три раза. Это связано с тем, что зарубежные поставщики не рассматривают нас как стратегических партнеров, а также с высокими ценами. На рынке мы не стабильны.

Мы вышли с предложением сделать в Тульской области семеноводческую станцию, которая будет обеспечивать производство семян и локализацию их в России. Тогда мы с каждым годом будем уходить от импортной зависимости. Это задача стратегическая. У нас есть все возможности для развития этого направления именно нашем в регионе. И это необходимо для того, чтобы обеспечить свой потенциал в семеноводстве не только для Тульской области, но и для всей страны. Такого кластера нигде в России пока нет, все зависят от импорта.

Руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина:

Анна Бабкина – Для меня и моих коллег в рамках добровольчества будущих врачей этот опыт стал уникальным. Мы ездили в районы, участвовали в экспертных сессиях, рабочих группах, непосредственно общались с жителями по их предложениям. Могу с уверенностью сказать, что вопрос улучшения здравоохранения, повышения качества и доступности медпомощи являлся одним из самых главных для людей. В новой Программе развития мы видим пути решения поставленных задач, в частности, по профилактике лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сейчас в регионе всё больше проводят хирургических операций, как при острых, так и при хронических формах ишемической болезни сердца, высокотехнологичные операции проводятся на базе областной клинической больницы, в клиниках Москвы.

Следующая важная задача, которая стоит перед нами, — чтобы пациенты, которые пережили тяжелое вмешательство, смогли получить качественное диспансерное наблюдение и консультативную поддержку, так как не все медучреждения имеют в своем штате кардиолога. То, что в Программу развития вошло открытие нового высокотехнологического областного кардиологического диспансера, очень важно для людей, очень важно для сохранения поддержания здоровья.

И еще один вопрос, который мы очень часто слышим в муниципалитетах, — это сохранение кадрового резерва медучреждений и повышение его, в особенности в селах. В программу развития вошел план мероприятий, который сможет усилить и увеличить подготовку специалистов.

Всегда важно заботиться и не забывать о профилактике заболеваний, поддержание здорового образа жизни и в программе развития предусмотрена организация школы здоровья в каждом районе области. Мы как добровольческое движение, которое имеет большой опыт, в особенности в период коронавирусной инфекции, будем очень рады принять участие в реализации этого проекта и в других мероприятиях программы.

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов:

– Вся стратегия сверстана вокруг правильного и приоритетного тезиса о заботе о человеке, все сферы социальной направленности раскрыты, огромные планы приняты в этой стратегии. В программе четко звучат два тезиса, которые и сама промышленность перед собой ставит. Первый — это диверсификация производственных активов нашей выручки, особенно это касается оборонно-промышленного комплекса, где мы понимаем (это не раз обсуждалось, эту работу мы фактически уже ведем), что не стоит полагаться только на заказ.

Диверсификация — это крайне важная задача повышения новых компетенций. Это создание новых рабочих мест, то, что должно нас двинуть вперед. Все предприятия включены в эту работу уже не первый год с разной степенью успешности. Рад, что эта задача четко прописана.

Вторая вещь — это цифровая трансформация.

Позволю себе высказать мнение от всей промышленности — крайне важно, что задачи не просто продекларированы, они отвечают коренным интересам самих предприятий.