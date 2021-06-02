Суд вынес приговор туляку за двойное убийство 29-летней давности

Отметим, что мужчина ранее уже был осужден за другое преступление и сейчас отбывает за него наказание в колонии.

Зареченский районный суд вынес приговор 55-летнему Николаю А. за двойное убийство, совершенное 29 лет назад.

Напомним, мужчина в данный момент отбывает наказание за убийство двух человек, сопряженное с разбоем. Недавно он признался следователям в преступлении, которое совершил 7 апреля 1992 года. Он рассказал, что в тот день выпивал в Комсомольском парке с Овсянниковыми – отцом и сыном. Ближе к вечеру троица решила переместиться домой к Овсянниковым и там продолжить возлияния.

В какой-то момент Николай разозлился на едкие шутки и высказывания в свой адрес, после чего решил расстрелять обидчиков. Дождался, пока младший Овсянников выйдет в туалет, и выстрелил в затылок его отцу, а потом застрелил пришедшего на шум парня, произведя два выстрела ему в лицо. После этого он скрылся с места преступления и выбросил орудие убийства.

Производство по этому делу было давно приостановлено, Николая А. уже никто не искал. Но после его признательных показаний дело подняли из архивов, расследовали и направили в суд. Уголовное дело расследовал региональный Следственный комитет.

Приговором Зареченского районного суда по совокупности двух преступлений мужчине назначено наказание в виде 23 лет исправительной колонии строгого режима.