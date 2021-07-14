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Программа развития региона: в Тульской области откроют высокотехнологичный кардиодиспансер
Фото pixabay.com.

Программа развития региона: в Тульской области откроют высокотехнологичный кардиодиспансер

Об этом говорил губернатор Алексей Дюмин, озвучивая тезисы Программы развития региона в кластере «Октава».

В регионе в ближайшие пять лет появится новый высокотехнологичный сердечно-сосудистый центр. Эта инициатива вошла в Программу развития региона до 2026 года.

Анна Бабкина, руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»:

Анна Бабкина

– Мы с волонтерами ездили по районам, общались непосредственно с жителями, участвовали в экспертных сессиях обсуждения Программы развития. И могу сказать, что вопрос улучшения здравоохранения, повышения качества медицинских услуг и доступности медицинской помощи является одним из самых главных. И в новой Программе развития мы видим пути решения поставленных задач. В частности, это касается профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в регионе всё больше проводят хирургических операций как при острых, так и при хронических формах ишемической болезни сердца, высокотехнологичные операции проводятся на базе областной клинической больницы, в клиниках города Москвы. И следующая важная задача, которая стоит перед нами, – сделать так, чтобы пациенты, которые пережили тяжелые вмешательства, смогли получить качественное диспансерное наблюдение и консультативную поддержку. 

По словам Анны Бабкиной, не все медучреждения региона имеют в своем штате кардиолога, а даже если и имеют, один врач – это очень мало.

– И то, что в Программу развития вошло открытие в Тульской области нового высокотехнологичного кардиодиспансера, очень важно для людей, сохранения и поддержания их здоровья. 

Еще один вопрос, который мы очень часто слышали в муниципалитетах, – это сохранение и увеличение кадрового резерва в медучреждениях, в особенности в селах. И в Программу развития вошел план мероприятий, который сможет эту задачу решить: увеличение целевых и бюджетных мест в ординатурах ТулГУ, профориентационные мероприятия, система наставничества и увеличение числа профильных медицинских классов. 

Также в Программе развития предусмотрена организация школ здоровья в каждом муниципальном образовании региона.

 

Сюжет: Программа развития Тульской области на ближайшие пять лет
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