Программа развития региона: в Тульской области откроют высокотехнологичный кардиодиспансер

В регионе в ближайшие пять лет появится новый высокотехнологичный сердечно-сосудистый центр. Эта инициатива вошла в Программу развития региона до 2026 года.

Анна Бабкина, руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»:

Анна Бабкина – Мы с волонтерами ездили по районам, общались непосредственно с жителями, участвовали в экспертных сессиях обсуждения Программы развития. И могу сказать, что вопрос улучшения здравоохранения, повышения качества медицинских услуг и доступности медицинской помощи является одним из самых главных. И в новой Программе развития мы видим пути решения поставленных задач. В частности, это касается профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в регионе всё больше проводят хирургических операций как при острых, так и при хронических формах ишемической болезни сердца, высокотехнологичные операции проводятся на базе областной клинической больницы, в клиниках города Москвы. И следующая важная задача, которая стоит перед нами, – сделать так, чтобы пациенты, которые пережили тяжелые вмешательства, смогли получить качественное диспансерное наблюдение и консультативную поддержку.

По словам Анны Бабкиной, не все медучреждения региона имеют в своем штате кардиолога, а даже если и имеют, один врач – это очень мало.

– И то, что в Программу развития вошло открытие в Тульской области нового высокотехнологичного кардиодиспансера, очень важно для людей, сохранения и поддержания их здоровья.

Еще один вопрос, который мы очень часто слышали в муниципалитетах, – это сохранение и увеличение кадрового резерва в медучреждениях, в особенности в селах. И в Программу развития вошел план мероприятий, который сможет эту задачу решить: увеличение целевых и бюджетных мест в ординатурах ТулГУ, профориентационные мероприятия, система наставничества и увеличение числа профильных медицинских классов.

Также в Программе развития предусмотрена организация школ здоровья в каждом муниципальном образовании региона.