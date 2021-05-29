Ботанический сад, скалодром, памп-трек и фонтан в виде самовара: что предложили туляки для развития региона

На фото пример папм-трека.

Жители региона делятся идеями, как лучше всего развивать регион в ближайшие пять лет. Так, тулячка Юлия Конова предложила создать в областной столице ботанический сад.

- Это живой музей, здесь можно узнать о растениях нашего края, увидеть редкие тропические виды, насладиться временем в уголке природы. Это еще и место для научных работ и экспериментов. Вот так можно вырастить любовь к родному краю через заботу о природе и экологии, — уверена женщина.

Ксения Переверзева считает, что в Туле нужно построить скалодром в Центральном парке.

- Скалолазание — олимпийский вид спорта, который практически никак не представлен в нашем городе. Среди бесконечного количества футбольных полей и ледовых арен давно пора сделать полноценный скалодром со всеми видами дисциплин для спортсменов и жителей города. Расположить его в Центральном районе, чтобы люди не тратили по 1,5 часа на дорогу на тренировку и обратно.

Алексей Семин предложил построить памп-трек — специальную велотрассу, на которой чередуются ямы, кочки и контруклоны.

- Учитывая довольно большое количество любителей велосипедов, и, в частности, BMX, предлагаю на территории стадиона «Арсенал» либо в ЦПКиО им. П. П. Белоусова построить памп-трек. Аналогичный пример есть в Казани, в Москве, в Строгино и Марьино, и других городах.

Это позволит привлечь довольно большое количество молодежи к занятиям спортом.

При условии строительства трека профессионального уровня появятся условия для систематических тренировок спортсменов и роста мастерства.

Екатерина Поторочина выступила с оригинальной идеей:

- Предлагаю построить фонтан в виде самовара в сквере у территориального управления администрации города Тулы по Пролетарскому округу. Раньше там был фонтан, а сейчас вместо него клумба.

Напомним, в Тульской области продолжается формирование Программы социально-экономического развития региона на 2021−2026 годы.

Каждому жителю области предоставлена возможность внести свои идеи и предложения в документ, по которому будет жить и развиваться область в следующие пять лет. Причем сделать это можно не только во время общественных обсуждений, но и онлайн — на специально созданном сайте программа71.рф.

Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут в обязательном порядке вынесены на заседание Экспертного совета. Но команда разработчиков Программы обязуется просматривать не только самые «популярные» предложения, но и все остальные, поступившие на сайт.

Друзья, что вы думаете по поводу этих идей? Делитесь мнением в комментариях!

Читайте также по теме:

В Туле предложили восстановить аэропорт

Виноградники, планетарий и транспорт уровня Sky Way: как туляки предлагают развивать регион?