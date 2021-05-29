В Туле прошел благотворительный праздник «Белый цветок»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Акция проходит в регионе уже в пятый раз.

29 мая в Туле на Казанской набережной состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок», приуроченный ко Дню защиты детей.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

- Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных людей со всего региона, которые стремятся помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации. За последние годы благодаря «Белому цветку» десятки детей получили средства реабилитации, жизненно важные медицинские препараты. Благодарю всех участников и организаторов акции за верность традициям милосердия.

На протяжении всего дня для гостей праздника работали благотворительная ярмарка, десятки развлекательных площадок - спортивных, танцевальных, анимационных, театральных. Прошли мастер-классы и праздничный концерт. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления УМВД и МЧС.

Все желающие смогли поиграть с волейболистками команды «Тулица», футболистами Академии «Арсенала» или попробовать забить гол вратарю «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова».

Все собранные в ходе акции средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям, в частности на приобретение нескольких вертикализаторов.

Организаторы мероприятия – уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, благотворительный фонд «СОВА», Ассоциация многодетных семей, Ассоциация благотворителей «Белый цветок» при поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства региона и Тульской митрополии.