Центральную Россию ждет арктическое вторжение

Ранее Myslo писал , что финал календарной весны и начало первого летнего месяца на территории Центральной России будут прохладными. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», после прохождения холодного атмосферного фронта регион попадет под влияние скандинавского антициклона, наполненного арктическими воздушными массами.

В Тульской области резко похолодает уже к воскресенью, 30 мая. В ночные часы будет +9°С, в дневные — не выше +13°С.

Пик похолодания придется на понедельник. Минимальная температура воздуха ночью составит от +4°С до +6°С. Днем ожидается не выше +11°С. Пройдут кратковременные дожди.

Небольшое потепление начнется со вторника, 1 июня.