Открытие какого-нибудь производства на базе неиспользуемой промышленной зоны в Туле предлагает туляк Андрей Грязев. Речь идет о территории «Новой Тулы» и площадке, где раньше располагалась п/ф «Рассвет».
Виноградники, планетарий, новые парки, дороги и транспорт уровня Sky Way: как туляки предлагают развивать регион?
В Тульской области продолжается формирование программы развития региона. Ее базой станут предложения жителей.
Сбор идей, их обсуждение и голосование за лучшие предложения ведется на сайте program71.ru.
Myslo сделал подборку инициатив, с которыми выступают туляки.
Так, построить виноградную ферму, выращивать и перерабатывать русский зимостойкий виноград северных сортов предлагает Олег Колобаев. Он добавляет, что такие сорта по качеству и объему урожая не уступают южным.
Пользователь сайта с ником Инок считает, что в Тульской области необходимо возродить систему свиноводства и птицеводства:
«В советские времена на территории Тульской области существовал Трест „Свинпром“, в рамках которого развивались 27 свиноводческих предприятий и Трест „Птицепром“, в котором действовало 6 птицефабрик. Международное положение, опыт советского периода, а также сопоставление успешности деятельности разрозненных товаропроизводителей и сетевых производственных и торговых структур заставляют обратить серьезное внимание на возрождение этого подхода», — поясняет мужчина.
Сергей из Узловой предложил открыть пункты приема овощей и фруктов. В них жители смогут принести излишки овощей и фруктов.
«Можно принимать, например, огурцы, кабачки, картошку, груши
Эксперты Арсеньевского района выступают за снижение тарифа на уличное освещение. Вопрос этот особенно актуален для сельских территорий.
«На сегодняшний день для муниципалитетов применяется такой же тариф, как и для коммерческих организаций, предприятий. Надо ли говорить, что местные бюджеты не могут нести такую нагрузку. Освещенные улицы и дороги — это, прежде всего, комфорт и безопасность людей. Это вопрос социально значимый, и его необходимо решать», — поясняют инициаторы.
Идеи по благоустройству составляют большую часть опубликованных инициатив:
- создать Парк культуры и отдыха в Парке Обороны Тулы в Мясново (Привокзальный округ);
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благоустроить территорию вдоль реки Рогожня в микрорайоне Юго-Восточный рядом с Суворовским училищем и ледовым дворцом. «Речка выглядит как обычное болото, вокруг заросли и мусор, – отмечают авторы предложения. – Это не только портит внешний вид, но и может быть опасно для жизни тех же детей. Если привести в порядок, вырубить лишнее, сделать дорожки, поставить лавочки
и т. д., то можно создать зону для прогулок и место отдыха»;
- обустроить парк в посёлке Шатск;
- очистить пруд в поселке Иншинский и благоустроить набережную. «В 70−80-е годы в нем купались, ловили рыбу, отдыхали на берегах семьями. Но со временем пруд засорился, зарос, часто в него попадают канализационные стоки из трассы канализации, которая идёт на школу по мосту», – добавляет автор предложения;
- создать Музей Боевой Славы обороны Тулы с обзорной смотровой площадкой на город в строящемся сквере им. Героя России Ивана Антоновича Леонова в посёлке 2-й Западный, рядом со школой N 70 (ЦО №26);
- отреставрировать исторические здания на проспекте Ленина и сделать более комфортной и благоустроенной пешеходную часть данного проспекта;
- комплексно благоустроить посёлок Бородинский;
- благоустроить Черепетское водохранилище для отдыха туристов и жителей Суворовского района;
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Продлить набережную до Левобережного, засадить территорию вдоль Упы хвойными насаждениями. Объединить ее с областной больницей, путем продления зоны отдыха и прогулок вдоль Щегловского ручья, начиная от улицы Бондаренко, через Кутузова, Берёзовую рощу, Ложевую, до впадения ручья в Упу. На отрезках с пересечением крупных улиц было бы целесообразно сделать надземные пешеходные переходы.
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заменить все автолайны на автобусы средней вместимости;
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развивать в Туле и области в качестве дополнения к уже существующему транспорт второго уровня – Sky Way, который будет перемещаться на определенной высоте, над дорогами, не пересекаясь с легковым и общественным транспортом, что поможет решить вопрос быстрого и комфортного перемещения в городе.
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продлить и проложить новые маршруты экологичных видов транспорта (троллейбус, электробус, трамвай, электричка), усовершенствовать систему посадки, чтобы люди не стояли в очереди на трамвай на морозе, благоустроить по европейским (а не африканским) стандартам места посадки и высадки. По возможности сделать так, чтобы человек бы мог делать бесплатную пересадку с одного муниципального транспорта на другой, как это сделано во многих городах России и мира уже;
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построить трамвайную линию в г.Новомосковске.
Достаточно популярны предложения по улучшению инфраструктуры дорог в Туле и области:
- построить мост в Узловой через железную дорогу, соединяющий Заводскую и Магистральную улицу;
- модернизировать железнодорожный переезд на улице Доктора Гумилевской в Туле;
- выезд на Восточный обвод сдделать в районе Ледового дворца и микрорайона «Юго-Восточный». Это разгрузит улицу Оборонную и Староникитскую, разделит потоки на Новомосковск и в сторону улицы Рязанская;
- строительство автомобильной дороги «Северный обход», которая соединит северную часть города от Комсомольского шоссе с Залесным микрорайоном. «Северный обход» значительно разгрузит поток машин в центре города, открыв проезд из микрорайонов Гипсового, Северного и улицы Молодежная, а также промышленной зоны Новомосковска в микрорайон Залесный;
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расширить проспект Ленина в районе Зеленстроя и мост через Калужское шоссе.
Кроме этого туляки предлагают построить планетарий с астрономической площадкой в Туле, создать единые стандарты дизайна вывесок в историческом центре.