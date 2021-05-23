Виноградники, планетарий, новые парки, дороги и транспорт уровня Sky Way: как туляки предлагают развивать регион?

Сбор идей, их обсуждение и голосование за лучшие предложения ведется на сайте program71.ru.

Myslo сделал подборку инициатив, с которыми выступают туляки.

Так, построить виноградную ферму, выращивать и перерабатывать русский зимостойкий виноград северных сортов предлагает Олег Колобаев. Он добавляет, что такие сорта по качеству и объему урожая не уступают южным.

Пользователь сайта с ником Инок считает, что в Тульской области необходимо возродить систему свиноводства и птицеводства:

«В советские времена на территории Тульской области существовал Трест „Свинпром“, в рамках которого развивались 27 свиноводческих предприятий и Трест „Птицепром“, в котором действовало 6 птицефабрик. Международное положение, опыт советского периода, а также сопоставление успешности деятельности разрозненных товаропроизводителей и сетевых производственных и торговых структур заставляют обратить серьезное внимание на возрождение этого подхода», — поясняет мужчина.

Сергей из Узловой предложил открыть пункты приема овощей и фруктов. В них жители смогут принести излишки овощей и фруктов.

«Можно принимать, например, огурцы, кабачки, картошку, груши и т. д. Населению за это выплачивать деньги или дать возможность обмена в этих пунктах на другую продукцию. Это обеспечит развитие сельского хозяйства, народ будет жить в деревнях и иметь возможность заработать своим трудом. Область не будет закупать овощи, фрукты за рубежом», — пояснил Сергей.

Открытие какого-нибудь производства на базе неиспользуемой промышленной зоны в Туле предлагает туляк Андрей Грязев. Речь идет о территории «Новой Тулы» и площадке, где раньше располагалась п/ф «Рассвет».

Эксперты Арсеньевского района выступают за снижение тарифа на уличное освещение. Вопрос этот особенно актуален для сельских территорий.

«На сегодняшний день для муниципалитетов применяется такой же тариф, как и для коммерческих организаций, предприятий. Надо ли говорить, что местные бюджеты не могут нести такую нагрузку. Освещенные улицы и дороги — это, прежде всего, комфорт и безопасность людей. Это вопрос социально значимый, и его необходимо решать», — поясняют инициаторы.

Идеи по благоустройству составляют большую часть опубликованных инициатив:

создать Парк культуры и отдыха в Парке Обороны Тулы в Мясново (Привокзальный округ);

благоустроить территорию вдоль реки Рогожня в микрорайоне Юго-Восточный рядом с Суворовским училищем и ледовым дворцом. «Речка выглядит как обычное болото, вокруг заросли и мусор, – отмечают авторы предложения. – Это не только портит внешний вид, но и может быть опасно для жизни тех же детей. Если привести в порядок, вырубить лишнее, сделать дорожки, поставить лавочки и т. д. , то можно создать зону для прогулок и место отдыха»;

, то можно создать зону для прогулок и место отдыха»; обустроить парк в посёлке Шатск;

очистить пруд в поселке Иншинский и благоустроить набережную. «В 70−80-е годы в нем купались, ловили рыбу, отдыхали на берегах семьями. Но со временем пруд засорился, зарос, часто в него попадают канализационные стоки из трассы канализации, которая идёт на школу по мосту», – добавляет автор предложения;

создать Музей Боевой Славы обороны Тулы с обзорной смотровой площадкой на город в строящемся сквере им. Героя России Ивана Антоновича Леонова в посёлке 2-й Западный, рядом со школой N 70 (ЦО №26);

отреставрировать исторические здания на проспекте Ленина и сделать более комфортной и благоустроенной пешеходную часть данного проспекта;

комплексно благоустроить посёлок Бородинский;

благоустроить Черепетское водохранилище для отдыха туристов и жителей Суворовского района;

Продлить набережную до Левобережного, засадить территорию вдоль Упы хвойными насаждениями. Объединить ее с областной больницей, путем продления зоны отдыха и прогулок вдоль Щегловского ручья, начиная от улицы Бондаренко, через Кутузова, Берёзовую рощу, Ложевую, до впадения ручья в Упу. На отрезках с пересечением крупных улиц было бы целесообразно сделать надземные пешеходные переходы.

Что касается транспортного обслуживания, то тут тоже много предложений:

заменить все автолайны на автобусы средней вместимости;

развивать в Туле и области в качестве дополнения к уже существующему транспорт второго уровня – Sky Way, который будет перемещаться на определенной высоте, над дорогами, не пересекаясь с легковым и общественным транспортом, что поможет решить вопрос быстрого и комфортного перемещения в городе.

продлить и проложить новые маршруты экологичных видов транспорта (троллейбус, электробус, трамвай, электричка), усовершенствовать систему посадки, чтобы люди не стояли в очереди на трамвай на морозе, благоустроить по европейским (а не африканским) стандартам места посадки и высадки. По возможности сделать так, чтобы человек бы мог делать бесплатную пересадку с одного муниципального транспорта на другой, как это сделано во многих городах России и мира уже;

построить трамвайную линию в г.Новомосковске.

Достаточно популярны предложения по улучшению инфраструктуры дорог в Туле и области:

построить мост в Узловой через железную дорогу, соединяющий Заводскую и Магистральную улицу;

модернизировать железнодорожный переезд на улице Доктора Гумилевской в Туле;

выезд на Восточный обвод сдделать в районе Ледового дворца и микрорайона «Юго-Восточный». Это разгрузит улицу Оборонную и Староникитскую, разделит потоки на Новомосковск и в сторону улицы Рязанская;

строительство автомобильной дороги «Северный обход», которая соединит северную часть города от Комсомольского шоссе с Залесным микрорайоном. «Северный обход» значительно разгрузит поток машин в центре города, открыв проезд из микрорайонов Гипсового, Северного и улицы Молодежная, а также промышленной зоны Новомосковска в микрорайон Залесный;

расширить проспект Ленина в районе Зеленстроя и мост через Калужское шоссе.