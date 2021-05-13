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В Туле предложили восстановить аэропорт

В Туле предложили восстановить аэропорт

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Жители Тульской области вносят предложения в Программу развития региона. Одна из идей — восстановление аэропорта в Туле.

– Предлагаю восстановить Тульский аэропорт для гражданской авиации, — написала Ольга Князева.

Туляк Александр считает, что это один из важнейших вопросов:

– Предлагаю создать в городе международный аэропорт со всей инфраструктурой, как в других регионах России. Начать возрождать малую гражданскую авиацию в регионе. Чтобы жители дальних районов могли быть более мобильными и экономически активными, это очень важно. Для быстрого экономического развития — это один из важнейших вопросов, который нужно решить.

Напомним, в Тульской области продолжается формирование Программы социально-экономического развития региона на 2021−2026 годы.

Каждому жителю области предоставлена возможность внести свои идеи и предложения в документ, по которому будет жить и развиваться область в следующие пять лет. Причем сделать это можно не только во время общественных обсуждений, но и онлайн — на специально созданном сайте программа71.рф.

Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут в обязательном порядке вынесены на заседание Экспертного совета. Но команда разработчиков Программы обязуется просматривать не только самые «популярные» предложения, но и все остальные, поступившие на сайт.

было время

15 марта 1968 года Тула получила новое здание аэровокзала. Выполнялись рейсы в ближайшие областные центры – Брянск, Калугу, Орел, Москву, Рязань, Волгоград, Минеральные Воды, Краснодар, Адлер, Донецк, Мариуполь, Днепропетровск.

Из-за нерентабельности аэропорт закрыли в 1994 году.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:08 +17
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