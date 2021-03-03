Почти 50 сотрудников судмедэкспертизы написали жалобу в прокуратуру Тульской области

Фото из архива Myslo.

В распоряжении Myslo оказалась коллективная жалоба, подписанная сотрудниками БСМЭ. Жалобу подписали 48 сотрудников бюро — огромный список!

Санитары, эксперты, лаборанты, медрегистраторы, медсестры из разных отделений БСМЭ региона подписались под обращением. Они просят прокуратуру истребовать коллективный договор в БСМЭ, провести его юридическую оценку и отменить его действие.

В заявлении работники указали, что 4 декабря 2020 года заключили коллективный договор между врио начальника БСМЭ Желтковым и представителем профсоюзной организацией Фокиным.

Работники пишут, что договор не соответствует требованиям трудового законодательства. В частности, авторы жалобы сообщают, что не знали о разработке такого договора и узнали об этом лишь при подписании, когда договор уже был зарегистрирован в Управлении экономического развития администрации Тулы. Соответственно, они не могли внести в проект договора свои правки и не обсуждали его условия.

Авторы жалобы также пишут, что председатель профсоюза Фокин при заключении коллективного договора не обеспечил должную правовую защиту интересов трудового коллектива, при этом подписал договор с нарушениями: в документе сказано, что он вступает в силу 1 марта 2020 года, но фактически он утвержден 4 декабря 2020 года. При этом подписывать договор работников просили в течение декабря 2020 года и января 2021 года.

Также в жалобе указано, что участвовать в подготовке проекта коллективного договора могут только члены профсоюза, а это дискриминация.

К слову, коллективный договор регулирует в том числе:

перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на установление выплаты к окладу, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,

правила внутреннего трудового распорядка ГУЗ ТО «БСМЭ»,

положение об оплате труда работников,

перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск за работу с вредными и опасными условиями труда,

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск во второй и последующий годы их работы в учреждении,

положение о нормах и условиях бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов.

Очевидно, жалобы не прекратятся в ближайшее время. В ТОБ СМЭ явно идет война между коллективом и руководством. В прошлом году после коллективной жалобы работников морг проверила Генпрокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и левые заказы (подробно — в специальном материале Myslo). Летом 2020 года возбудили уголовное дело.

В начале февраля 2021 года после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. А уже в середине февраля руководитель тульского Бюро СМЭ Денис Желтков был освобожден от исполнения обязанностей.