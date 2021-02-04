Очередной скандал в тульском морге: куча тел на полу, а новые стеллажи пусты

Фото очевидца.

Очевидец прислал в редакцию видео из морга. Осторожно, кадры могут вас шокировать!

В распоряжении редакции Myslo оказалось видео из тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы, сделанное несколько дней назад. Полностью его мы публиковать не будем из этических соображений. На кадрах видно, что в помещениях морга тела складируют прямо на полу: в мешках или одеялах, а также просто на голом кафеле.

Трупы валяются, как мусор. При этом, по сообщению нашего источника, в помещении холодильника ТОБ СМЭ есть новые металлические стеллажи, но они почему-то не используются.

Как рассказал очевидец, буквально вчера в бюро поступили еще и специальные поддоны, на которые всё же сгрузили валявшиеся на полу тела. Но почему только сейчас?

В пресс-службе регионального минздрава на запрос Myslo пояснили, что морг работает в штатном режиме, никаких «перегрузок» не было. UPD в 11.55 коментарий минздрава дополнен: В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приеме и хранении тел в этот период не было. Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в Бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами.

Напомним, ровно год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.

После этого за полтора месяца морг претерпел несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений. Но устранить их непросто: у ТОБ СМЭ маловато площадей, а само здание имеет довольно солидный возраст. Скорее всего, это потребует некоторых денежных вливаний.