Руководитель тульского морга покинул свой пост
По некоторым данным, это связано со скандалами, которые в последнее время происходили в Тульском Бюро судебно-медицинских экспертиз.
Как стало известно Myslo, руководитель Тульского Бюро СМЭ Денис Желтков освобожден от занимаемой должности. В последнее время он значился в ТОБ СМЭ исполняющим обязанности руководителя.
В телефонном разговоре с Myslo Денис Александрович не подтвердил и не опроверг информацию о своем увольнении: «Все вопросы к минздраву».
Myslo попросил официального подтверждения этой информации в региональном министерстве здравоохранения.
Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в Бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».