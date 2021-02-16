Руководитель тульского морга покинул свой пост

Фото из архива Myslo.

По некоторым данным, это связано со скандалами, которые в последнее время происходили в Тульском Бюро судебно-медицинских экспертиз.

Как стало известно Myslo, руководитель Тульского Бюро СМЭ Денис Желтков освобожден от занимаемой должности. В последнее время он значился в ТОБ СМЭ исполняющим обязанности руководителя.

В телефонном разговоре с Myslo Денис Александрович не подтвердил и не опроверг информацию о своем увольнении: «Все вопросы к минздраву».

Myslo попросил официального подтверждения этой информации в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в Бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну . Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.