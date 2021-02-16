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Руководитель тульского морга покинул свой пост
Фото из архива Myslo.

Руководитель тульского морга покинул свой пост

По некоторым данным, это связано со скандалами, которые в последнее время происходили в Тульском Бюро судебно-медицинских экспертиз.

Как стало известно Myslo, руководитель Тульского Бюро СМЭ Денис Желтков освобожден от занимаемой должности. В последнее время он значился в ТОБ СМЭ исполняющим обязанности руководителя.

В телефонном разговоре с Myslo Денис Александрович не подтвердил и не опроверг информацию о своем увольнении: «Все вопросы к минздраву». 

Myslo попросил официального подтверждения этой информации в региональном министерстве здравоохранения.

 

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в Бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.
 
 
После этого за полтора месяца морг претерпел несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений.
 
После этого морг проверила Генеральная прокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно — в специальном материале Myslo). Летом 2020 года возбудили уголовное дело. Но пока обвинение никому не предъявлено: по делу проходит слишком большой объем документации. Расследование продолжается.
 

 

Сюжет: Нарушения в тульском морге
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Дежурная часть
Работник тульского морга рассказал, почему трупы валялись на полу
5 февраля, в 19:37, 156 8278 6
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Областная прокуратура проверит работу тульского морга
4 февраля, в 18:30, 44 4074 3
Руководителя тульского морга накажут за груду трупов на полу
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4 февраля, в 17:35, 69 14258 3
Очередной скандал в тульском морге: куча тел на полу, а новые стеллажи пусты
Дежурная часть
Очередной скандал в тульском морге: куча тел на полу, а новые стеллажи пусты
4 февраля, в 10:39, 59 16760 5
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:02 +4
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