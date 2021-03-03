Матч «Арсенал» – «Локомотив» начнется с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове

Игры 21-го тура РПЛ, в том числе и матч «Арсенал» — «Локомотив», начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, который скончался на 60-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня, 3 марта. Как сообщают СМИ, Юрий Альбертович долго время боролся с онкологическим заболеванием.

Юрий Розанов начал работать комментатором в 1996 году, специализировался на футболе и хоккее, работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Нидерландов, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею.

Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор, ведущий спортивной программы». Награда была вручена Юрию Розанову и Сергею Крабу за комментарий финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады.