В Тульской области первую прививку от ковида сделали почти 29 тысяч человек

Фото минздрава Тульской области.

Вакцины от ковида в Тульской области хватит на неделю. Минздрав РФ подтвердил поставку в регион еще 16 тысяч доз.

Цифры по вакцинации привел на оперативном совещании министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

С начала старта вакцинации в регионе первым компонентом привито почти 29 тысяч человек, 1837 получили уже второй компонент вакцины.

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В запасе (на сегодняшнее утро) 10 395 доз вакцины – примерно на неделю работы. Это январский запас, на неделе область получит еще 16 тысяч доз.

Продолжается вакцинация на предприятиях, организованы выездные прививочные бригады. Сейчас вакцинация идет на 19 промышленных предприятиях, в образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты и предприятиях ЖКХ. Уже прошло 70 выездов, привито более 2 600 человек. Также осуществляются выезды в ФАПы, привито почти 1200 человек.

Неделю отработал пункт вакцинации в ТЦ «Гостиный двор», там привито 330 человек.