Всё о вакцине от ковида: сколько действует, можно ли детям, нужна ли переболевшим?

Разговоров о новой вакцине от коронавируса много. Чтобы принять решение о вакцинации, нужно познакомиться с ней поближе.

Сколько будет держаться иммунитет после прививки? Где записаться на вакцинацию? И можно ли потом заболеть? Главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова ответила на вопросы туляков о новой прививке.

– Как работает вакцина от коронавируса?

– Сейчас в Тульской области есть две вакцины от COVID-19. «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – первая в мире вакцина против коронавируса, созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Вторая – «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Принципиальных различий между вакцинами нет. И та и другая способствует выработке иммунитета, который защищает в дальнейшем от заражения коронавирусом и тяжелого течения этой болезни.

– Сколько будет действовать прививка?

– Согласно имеющимся исследованиям, защитные тела будут в организме от шести месяцев и дольше. Но мы понимаем, что вакцины новые, поэтому механизм их действия, в том числе продолжительность нахождения антител, изучаются.

– Кто сейчас может получить прививку?

– В первую очередь прививаются медицинские работники. Также мы прививаем сотрудников образовательных и социальных учреждений. Все они имеют высокий риск заражения и распространения COVID-19.

Помимо этого Министерством здравоохранения РФ и Президентом РФ было объявлено о том, что расширился возраст для вакцинации. Теперь мы можем прививать лиц старше 60 лет.

– Когда начнется массовая вакцинация?

– Вакцинация жителей региона началась в январе 2021 года. Все желающие могут обратиться в свою поликлинику и предварительно записаться на прививку.

– Как записаться на прививку?

– В Тульской области заявки на вакцинацию от вируса COVID-19 принимают пять медицинских учреждений:

Тульская городская клиническая больница №2 – 47-34-10 ;

; Тульская городская больница №9 – 77-03-93 ;

; Ефремовская районная больница – 8-952-186-72-22 ;

; Новомосковская городская больница – (48762) 6-60-73, 8-960-617-35-70 ;

; Алексинская районная больница №1 – (48753) 2-19-45.

– Сколько держится иммунитет у тех, кто переболел?

– По данным научных исследований, от четырех месяцев и дольше. В это время в организме присутствуют защитные тела. Однако мы знаем, что после первого заболевания возможно повторное заражение. Особенно это касается тех, у кого есть нарушения иммунной системы.

– Есть ли детская вакцина от коронавируса?

– Пока на территории РФ такая вакцина не зарегистрирована.

– Нужно ли прививаться тем, кто переболел?

– Конечно нужно. Единственное, что делать прививку нужно спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.

– У меня диабет первого типа, могу ли я привиться?

– Это зависит от фазы и активности заболевания, а также от того, какие препараты вы сейчас принимаете. Решить вопрос о вакцинации может только ваш лечащий врач.

– Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?

– Никаких особенных анализов перед вакцинацией не требуется. Исключение – наличие сопутствующих заболеваний, в том числе хронических. В этом случае врач может назначить дополнительные исследования, чтобы принять решение о возможности прохождения вакцинации.

– Есть ли у прививки от коронавируса побочные эффекты и как с ними бо­роться?

– В Тульской области после первой прививки регистрировались единичные случаи прививочных реакций: повышение температуры и болезненные ощущения в месте введения вакцины. При появлении этих симптомов можно принять жаропонижающий или обезболивающий препарат. В случае появления иных симптомов заболевания после введения прививки следует проконсультироваться с врачом.

– Если я старше 60 лет и у меня есть хроническое заболевание, можно ли мне делать прививку?

– Само по себе хроническое заболевание не является противопоказанием к прививке. Всё зависит от тяжести заболевания. В случае обострения заболевания или при приеме препаратов, угнетающих иммунную систему, следует повременить с вакцинацией. При наличии хронических заболеваний перед прививкой следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

– Есть ли вероятность заболеть коронавирусом после прививки?

– Прививка защищает от тяжелых форм заболевания и возможных осложнений. Выработка защитных антител отмечается примерно на 42 день от первой прививки, поэтому необходимо даже после вакцинации соблюдать меры предосторожности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест.

Вероятность заболеть, конечно, есть, но после вакцины заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно. Риск тяжелых осложнений или летального исхода после вакцины гораздо ниже, чем без нее.

– Слышала, что прививаться нужно дважды. Можно ли пропустить вторую прививку?

– Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции через 21 день вводится вторая. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего пациент получает защиту от коронавирусной инфекции.

Пропустить вторую прививку нельзя. Эта схема была утверждена при производстве и клинических испытаниях вакцины, вакцина эффективна именно в случае двукратного введения. Однако в некоторых случаях, например если вы заболели, можно перенести время второй прививки. Решение об этом принимает врач.

– Как узнать, что появился иммунитет?

– Через 42 дня после введения первой вакцины можно сдать анализ крови на наличие антител.

– Сколько должно пройти времени между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса?

– Достаточно интервала в 1 месяц между прививками.

– Есть ли ограничения после прививки от коронавируса?

– Не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани, сауны, бассейна. Следует избегать мест массового скопления людей и носить маску. Рекомендуется исключить спиртное на 2-3 дня после прививки.