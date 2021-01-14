Всё о вакцине от ковида: сколько действует, можно ли детям, нужна ли переболевшим?
Разговоров о новой вакцине от коронавируса много. Чтобы принять решение о вакцинации, нужно познакомиться с ней поближе.
Сколько будет держаться иммунитет после прививки? Где записаться на вакцинацию? И можно ли потом заболеть? Главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова ответила на вопросы туляков о новой прививке.
– Как работает вакцина от коронавируса?
– Сейчас в Тульской области есть две вакцины от COVID-19. «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – первая в мире вакцина против коронавируса, созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Вторая – «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Принципиальных различий между вакцинами нет. И та и другая способствует выработке иммунитета, который защищает в дальнейшем от заражения коронавирусом и тяжелого течения этой болезни.
– Сколько будет действовать прививка?
– Согласно имеющимся исследованиям, защитные тела будут в организме от шести месяцев и дольше. Но мы понимаем, что вакцины новые, поэтому механизм их действия, в том числе продолжительность нахождения антител, изучаются.
– Кто сейчас может получить прививку?
– В первую очередь прививаются медицинские работники. Также мы прививаем сотрудников образовательных и социальных учреждений. Все они имеют высокий риск заражения и распространения COVID-19.
Помимо этого Министерством здравоохранения РФ и Президентом РФ было объявлено о том, что расширился возраст для вакцинации. Теперь мы можем прививать лиц старше 60 лет.
– Когда начнется массовая вакцинация?
– Вакцинация жителей региона началась в январе 2021 года. Все желающие могут обратиться в свою поликлинику и предварительно записаться на прививку.
– Как записаться на прививку?
– В Тульской области заявки на вакцинацию от вируса COVID-19 принимают пять медицинских учреждений:
- Тульская городская клиническая больница №2 – 47-34-10;
- Тульская городская больница №9 – 77-03-93;
- Ефремовская районная больница – 8-952-186-72-22;
- Новомосковская городская больница – (48762) 6-60-73, 8-960-617-35-70;
- Алексинская районная больница №1 – (48753) 2-19-45.
– Сколько держится иммунитет у тех, кто переболел?
– По данным научных исследований, от четырех месяцев и дольше. В это время в организме присутствуют защитные тела. Однако мы знаем, что после первого заболевания возможно повторное заражение. Особенно это касается тех, у кого есть нарушения иммунной системы.
– Есть ли детская вакцина от коронавируса?
– Пока на территории РФ такая вакцина не зарегистрирована.
– Нужно ли прививаться тем, кто переболел?
– Конечно нужно. Единственное, что делать прививку нужно спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.
– У меня диабет первого типа, могу ли я привиться?
– Это зависит от фазы и активности заболевания, а также от того, какие препараты вы сейчас принимаете. Решить вопрос о вакцинации может только ваш лечащий врач.
– Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?
– Никаких особенных анализов перед вакцинацией не требуется. Исключение – наличие сопутствующих заболеваний, в том числе хронических. В этом случае врач может назначить дополнительные исследования, чтобы принять решение о возможности прохождения вакцинации.
– Есть ли у прививки от коронавируса побочные эффекты и как с ними бороться?
– В Тульской области после первой прививки регистрировались единичные случаи прививочных реакций: повышение температуры и болезненные ощущения в месте введения вакцины. При появлении этих симптомов можно принять жаропонижающий или обезболивающий препарат. В случае появления иных симптомов заболевания после введения прививки следует проконсультироваться с врачом.
– Если я старше 60 лет и у меня есть хроническое заболевание, можно ли мне делать прививку?
– Само по себе хроническое заболевание не является противопоказанием к прививке. Всё зависит от тяжести заболевания. В случае обострения заболевания или при приеме препаратов, угнетающих иммунную систему, следует повременить с вакцинацией. При наличии хронических заболеваний перед прививкой следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
– Есть ли вероятность заболеть коронавирусом после прививки?
– Прививка защищает от тяжелых форм заболевания и возможных осложнений. Выработка защитных антител отмечается примерно на 42 день от первой прививки, поэтому необходимо даже после вакцинации соблюдать меры предосторожности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест.
Вероятность заболеть, конечно, есть, но после вакцины заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно. Риск тяжелых осложнений или летального исхода после вакцины гораздо ниже, чем без нее.
– Слышала, что прививаться нужно дважды. Можно ли пропустить вторую прививку?
– Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции через 21 день вводится вторая. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего пациент получает защиту от коронавирусной инфекции.
Пропустить вторую прививку нельзя. Эта схема была утверждена при производстве и клинических испытаниях вакцины, вакцина эффективна именно в случае двукратного введения. Однако в некоторых случаях, например если вы заболели, можно перенести время второй прививки. Решение об этом принимает врач.
– Как узнать, что появился иммунитет?
– Через 42 дня после введения первой вакцины можно сдать анализ крови на наличие антител.
– Сколько должно пройти времени между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса?
– Достаточно интервала в 1 месяц между прививками.
– Есть ли ограничения после прививки от коронавируса?
– Не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани, сауны, бассейна. Следует избегать мест массового скопления людей и носить маску. Рекомендуется исключить спиртное на 2-3 дня после прививки.