В Тульской области стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

Фото минздрава Тульской области.

В декабре в регион поступили вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» для вакцинации более 1800 человек из групп риска.

28 декабря в пяти медучреждениях Тульской области начался второй этап вакцинации жителей, которые получили первые прививки вакцины «Спутник V» в начале месяца.

В Туле вакцинация проходит на базе горбольницы № 9 и городской клинической больницы № 2 им. Е. Г. Лазарева . Вчера второй компонент препарата получили более 40 человек.

Главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова рассказала:

- Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции через 21 день вводится вторая. Перед повторной прививкой пациентов тоже осматривает врач, измеряет температуру и давление. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего день пациент получает защиту от коронавирусной инфекции.

В декабре в регион поступили вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» для вакцинации более 1800 человек из групп риска — сотрудников медицинских и образовательных учреждений, работников социальной сферы. 90% из них прошли первый этап вакцинации.

По поручению губернатора Алексея Дюмина иммунизация жителей от коронавируса будет продолжена и в новогодние праздники.