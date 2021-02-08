Дюмин дал главе администрации Новомосковска неделю на решение проблемы бездомных собак

Сказал, что ссылка на нехватку финансирования — это самый простой способ снять с себя ответственность

На традиционном оперативном совещании в правительстве Тульской области был поднят вопрос о бездомных животных в Новомосковске. В ходе беседы губернатор Алексей Дюмин напомнил главе местной администрации, что ссылка на нехватку финансирования — это самый простой способ снять с себя ответственность.

Алексей Бирюлин ответил, что в прошлом году на эту проблему выделяли достаточно много денег. В 2021 денег хватит на 238 собак, а нужно примерно на 450.

Губернатор сказал, что, несмотря на несогласие областного минфина и председателя регионального правительства, он сделает исключение. Также глава Тульской области порекомендовал Алексею Бирюлину теснее поддерживать контакты с крупными новомосковским предприятиями. По его мнению, решение проблемы с бездомными животными и в их интересах тоже.

«Так понимаю, сумма, необходимая для решения вопроса, — это порядка 4 млн. Я дам поручение, несмотря на то, что финансовая составляющая на 2020 год у вас была в достаточно неплохом объеме. <…> Проблему нужно решать уже сегодня. Неделя, 10 дней, и проблема должна быть решена», — сказал Алексей Дюмин.