15 наивных вопросов о вакцине от коронавируса

21 января заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев провели брифинг для СМИ по организации в регионе массовой вакцинации от коронавируса.

В область поставили 23642 дозы вакцины «Спутник V». Вакцинировано около 3 тысяч человек.

Работают 11 кабинетов вакцинации в Туле, Алексине, Ефремове, Волово, Новомосковске, Суворове и Ясногорске. Со следующего понедельника откроют 36 кабинетов, а с 1 февраля их количество увеличат до 43. Пункты проверяет Роспотребнадзор.

Кабинеты вакцинации работают ежедневно с 9.00 до 19.00. С начала февраля можно будет прививать до 3500 человек в день.

1. Кому рекомендована вакцинация?

Это добровольная процедура, записаться на нее может любой желающий. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в первую очередь следует привиться жителям из групп риска.

Приоритет 1-го уровня:

лица с хроническими заболеваниями,

граждане 55+,

работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ,

проживающие в организациях социального обслуживания,

водители общественного транспорта,

операторы ЕДДС,

работники служб обеспечения.

Приоритет 2-го уровня:

работники организаций транспорта и энергетики,

сотрудники правоохранительных органов,

вахтовики,

волонтеры,

военнослужащие,

работники сферы услуг.

Приоритет 3-го уровня:

госслужащие и муниципальные служащие,

студенты техникумов и вузов старше 18 лет,

призывники.

2. Как записаться на вакцинацию от коронавируса?

через портал Госуслуг,

по телефонам единого центра записи на прием к врачу:

8 (800) 4503303, 8 (4872) 33-83-77, или на сайте Доктор71.

8 (800) 4503303, 8 (4872) 33-83-77, или на сайте Доктор71. по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Список телефонов колл-центров медучреждений и адреса прививочных кабинетов опубликованы на сайте регионального минздрава.

3. Какие противопоказания к вакцинации?

Беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и аллергия на компоненты вакцины.

Не рекомендуется вводить вакцину пациентам с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, гепатитом В или С, сифилисом, ВИЧ-инфекцией, перенесенным в течение года инфарктом или инсультом.

Если есть сомнения, можно делать прививку или нет, следует обратиться к участковому врачу. Он проведет осмотр, изучит имеющиеся в анамнезе заболевания и даст рекомендации.

Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр. При наличии показаний необходимые анализы будут назначены.

4. Какие ограничения перед и во время вакцинации?

Перед вакцинацией необходимо воздержаться от физических нагрузок, переохлаждения и перегревания, а также в течение трех дней после первой и второй прививок отказаться от алкоголя, так как он может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной. Также в период вакцинации не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему.

5. Какие могут быть побочные эффекты?

Непродолжительное повышение температуры тела, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Возможно покраснение в месте введения препарата. Как правило, эти симптомы проходят в течение суток.

6. Можно ли пройти вакцинацию, если уже переболел коронавирусом?

Переболевшие в легкой форме могут привиться «Спутником V» сразу после болезни. В случае тяжелого течения заболевания нужно будет подождать два-три месяца.

При этом человек, желающий привиться, должен быть полностью выздоровевшим, причем это должно быть подтверждено лабораторно.

7. Вакцина ли безопасна?

Да. При регистрации вакцины Минздрав России устанавливает требования к ее качеству. Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству. Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, в том числе проводя обязательный контроль качества каждой серии вакцины.

8. Как проходит процедура?

Перед вакцинацией врач проводит осмотр, меряет давление и температуру, уточняет наличие хронических заболеваний. Если осмотр выявляет острую фазу какого-либо заболевания (инфекционного, неинфекционного, обострение хронического заболевания), вакцинацию следует отложить на 2-4 недели.

Перед прививкой нужно заполнить добровольное согласие на процедуру. Вакцинация проводится в 2 этапа, второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Выработка антител начинается после введения уже первого компонента. Максимальная эффективность, указанная производителем, обеспечивается после введения второго компонента.

Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями по образу жизни.

9. Какие документы взять с собой?

Паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

10. Можно ли привиться жителю другого региона, который в настоящий момент проживает в Тульской области?

Да. При предъявлении документа (паспорт, СНИЛС или полис ОМС).

11. Есть ли гарантия, что человеку, прошедшему первую прививку, вовремя введут второй компонент? А если вакцины не хватит?

Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, флаконы с компонентами 1 и 2 поступают одновременно. Если человек привит одним компонентом, второй флакон автоматически резервируется за ним.

12. Нужно ли сидеть на карантине после вакцинации?

Самоизоляция после вакцинации не требуется, можно вести обычный образ жизни. Но необходимо соблюдать общие меры предосторожности: социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.

13. Можно ли прививаться людям старше 65 лет и детям?

Людям старшего возраста прививаться необходимо, т.к. именно у них чаще всего заболевания протекает в тяжелой форме.

Заболеваемость коронавирусом среди детей – невысокая. Цель прививочной кампании – защитить в первую очередь людей из групп риска.

14. Можно ли после вакцинации не носить маски?

Необходимость сохранять масочный режим сохранится, пока не будет выработан «коллективный иммунитет», т.е. когда иммунизацией не будет охвачено как минимум 60% жителей.

15. Нужно ли после прививки делать тест на коронавирус при возращении из других стран?

Это требование продолжает действовать.

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