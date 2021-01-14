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Маршрутки-призраки: в Тульском Транспортном Союзе пояснили причину «задвоения» транспорта

Маршрутки-призраки: в Тульском Транспортном Союзе пояснили причину «задвоения» транспорта

Председатель Тульского регионального Транспортного Союза Вера Коротких прокомментировала ситуацию с дублированием маршрутов на «Яндекс.Транспорте».

Вопрос этот возник после того, как туляки заметили на карте сервиса раздвоение маршруток. Они предположили, что водители снимают оборудование, сходя с маршрута, и ставят на другую машину, создавая таким образом видимость присутствия на маршруте. Однако в Транспортном союзе эту информацию опровергли: 

– Снять оборудование, передающее данные о местонахождении маршрутки, и поставить на другую маршрутку, чтобы уйти с маршрута, и создать видимость присутствия, невозможно. Оборудование опечатано, а за его самовольный демонтаж водителю грозит крупный штраф. Поэтому дублирование на карте транспорта не связано с водителями. Это системные сбои, на которые мы не можем повлиять. Яндекс получает информацию о расположении транспорта не только с сервера коммерческих перевозчиков, но и с серверов Регионального навигационно-информационного сервиса ЦДС. С этим и связано дублирование коммерческого транспорта. 

Напомним, помимо «Яндекс.Карт», туляки могут смотреть информацию о расположении транспорта на городских маршрутах в мобильном приложении «Умный транспорт» (доступно пока только для системы Android) — в нем на данный момент нет «задвоения» маршруток.

Также в организации отметили, что кроме «Яндекс.Транспорта» существуют и иные приложения для отслеживания автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток.
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 20:40 0
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