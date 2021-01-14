Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гололедица

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21.00 14 января до 21.00 15 января на дорогах региона ожидается гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям главные правила личной безопасности:

Прежде чем выехать на автомобиле – проверьте состояние колесной резины.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД!

Будьте осторожны при движении по мостам и многоуровневым развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке и выбрать обувь на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор глубоким капюшоном или высоким воротником.

Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах, обходите все участки с наклонной поверхностью.