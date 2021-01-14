Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гололедица
Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21.00 14 января до 21.00 15 января на дорогах региона ожидается гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям главные правила личной безопасности:
- Прежде чем выехать на автомобиле – проверьте состояние колесной резины.
- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД!
- Будьте осторожны при движении по мостам и многоуровневым развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.
- Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам и пешеходным переходам.
Пешеходам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке и выбрать обувь на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор глубоким капюшоном или высоким воротником.
Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах, обходите все участки с наклонной поверхностью.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.