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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гололедица

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гололедица

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21.00 14 января до 21.00 15 января на дорогах региона ожидается гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям главные правила личной безопасности:

  • Прежде чем выехать на автомобиле – проверьте состояние колесной резины.
  • Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД!
  • Будьте осторожны при движении по мостам и многоуровневым развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.
  • Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке и выбрать обувь на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор глубоким капюшоном или высоким воротником.

Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах, обходите все участки с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

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вчера, в 20:30 +3
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