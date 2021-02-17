Как уехать из Хрущево? Туляки вынуждены мерзнуть на остановках
В редакцию обратились жители Большой Тулы.
«Уважаемая редакция, просьба осветить проблему работы транспорта по маршруту Тула — посёлок Ленинский. Являясь жителем с. Хрущево, уехать утром с остановки общественного транспорта в последнее время вообще невозможно, время ожидания на остановке доходит до 30−40 минут, и это в мороз минус 20 и ниже, по-другому добраться до транспортных развязок города возможности нет. Проезжающие маршрутки номер 162 просто не останавливаются либо вообще закрывают номер маршрута на лобовом стекле, типа «еду я не по маршруту», при этом на боковом стекле номер не закрыт, салон ломится от людей. Обращения в администрацию города ситуацию не меняют, получаем одни отписки, ведутся переговоры с перевозчиком, и всё, а тем временем люди продолжают мерзнуть, среди них дети, едущие в школу, пожилые люди, это просто какое-то издевательство!»
За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы. Приводим ответ полностью.
- № 161 «Тула — пос. Ленинский» со средним интервалом движения 40 минут;
- № 162 «Тула — пос. Обидимо» со средним интервалом движения 1 час 25 минут;
- № 162-к «Тула — пос. Обидимо» со средним интервалом движения 9 минут;
- № 161-к «Тула — пос. Ленинский» со средним интервалом движения 40 минут.
- автобусный маршрут № 161 «Тула — пос. Ленинский»: 48% (среднее кол-во пассажиров: 25 человек);
- автобусный маршрут № 162 «Тула — пос. Обидимо»: 38% (среднее кол-во пассажиров: 32 человека);
- автобусный маршрут № 162-к «Тула — пос. Обидимо»: 80% (среднее кол-во пассажиров: 21 человек);
- автобусный маршрут № 161-к «Тула — пос. Ленинский»: 69% (среднее кол-во пассажиров: 18 человек).