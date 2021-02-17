Как уехать из Хрущево? Туляки вынуждены мерзнуть на остановках

Фото из архива Myslo.

«Уважаемая редакция, просьба осветить проблему работы транспорта по маршруту Тула — посёлок Ленинский. Являясь жителем с. Хрущево, уехать утром с остановки общественного транспорта в последнее время вообще невозможно, время ожидания на остановке доходит до 30−40 минут, и это в мороз минус 20 и ниже, по-другому добраться до транспортных развязок города возможности нет. Проезжающие маршрутки номер 162 просто не останавливаются либо вообще закрывают номер маршрута на лобовом стекле, типа «еду я не по маршруту», при этом на боковом стекле номер не закрыт, салон ломится от людей. Обращения в администрацию города ситуацию не меняют, получаем одни отписки, ведутся переговоры с перевозчиком, и всё, а тем временем люди продолжают мерзнуть, среди них дети, едущие в школу, пожилые люди, это просто какое-то издевательство!»

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы. Приводим ответ полностью.

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в настоящее время через с. Хрущево проходят следующие автобусные маршруты:

№ 161 «Тула — пос. Ленинский» со средним интервалом движения 40 минут;

№ 162 «Тула — пос. Обидимо» со средним интервалом движения 1 час 25 минут;

№ 162-к «Тула — пос. Обидимо» со средним интервалом движения 9 минут;

№ 161-к «Тула — пос. Ленинский» со средним интервалом движения 40 минут.

Специалистами МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» на регулярной основе проводится выездной мониторинг наполняемости салонов транспортных средств.

Так, был проведен анализ по маршрутам 161, 161-к, 162, 162-к в с. Хрущево. В ходе выезда были получены следующие средние процентные показатели наполняемости салонов с 7.00 до 9.00, а также с 17.00 до 19.00:

автобусный маршрут № 161 «Тула — пос. Ленинский»: 48% (среднее кол-во пассажиров: 25 человек);

автобусный маршрут № 162 «Тула — пос. Обидимо»: 38% (среднее кол-во пассажиров: 32 человека);

автобусный маршрут № 162-к «Тула — пос. Обидимо»: 80% (среднее кол-во пассажиров: 21 человек);

автобусный маршрут № 161-к «Тула — пос. Ленинский»: 69% (среднее кол-во пассажиров: 18 человек).

Также сообщаем, что транспортные средства вышеуказанных автобусных маршрутов осуществляли посадку и высадку пассажиров на ост. «с. Хрущево».

Таким образом, увеличение количества транспортных средств по автобусным маршрутам № 161, 162, 162-к, 161-к в настоящее время не рассматривается и будет рассматриваться дополнительно при увеличении пассажиропотока.

Кроме того, отклонения от выполнения запланированных показателей от установленных могут быть вызваны заторами по пути следования (осуществление движения через железнодорожный переезд), ДТП сторонних транспортных средств, а также сходами с линии по технической неисправности.

Управлением по транспорту и дорожному хозяйству при выявлении нарушений ведется претензионная работа с компаниями-перевозчиками».