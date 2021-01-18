Чтобы вернуть 15 рублей за поездку в тульском транспорте, нужно потратить 30

Изображение Marina Pershina с сайта Pixabay.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Алена Г., которой пришлось столкнуться с неоднозначной ситуацией. Девушка рассказала, что из-за отсутствия альтернативных маршрутов ей приходится пользоваться «медлительным и проблемным транспортом МКП «Тулгорэлектротранс», который и ДТП объехать не может, и к остановке подъехать, и постоянные обрывы на линии, а теперь еще и деньги за услугу берет, но не оказывает ее».

По словам девушки, 13 января ей было нужно доехать до Московского вокзала. В 17.24 она села в троллейбус №5 рейса №17. Из-за искрящихся проводов троллейбус не смог продолжить путь и высадил всех пассажиров на остановке «Ул. Короленко». В 17.48 Алена села в троллейбус №5 рейса №14, который мог ехать на аккумуляторе. Девушка вновь оплатила поездку банковской картой, но аккумулятора не хватило до следующей остановки. Для возврата денег Алене предложили обратиться в ОЕИРЦ по адресу ул. Льва Толстого, 114-а.

«Почему возврат не осуществляется по месту оказания услуги? Почему, оплатив проезд Тулгорэлектротрансу, я должна обращаться в стороннюю организацию (АО «ОЕИРЦ»), с которой я в договорные отношения не вступала и оплату им не производила (в чеке никаких данных об ОЕИРЦ нет)? И главное — для возврата 15 рублей мне необходимо потратить 30 рублей за проезд до АО «ОЕИРЦ» и обратно?» — возмущается девушка.

Как пояснили в Тулгорэлектротрансе, если транспортное средство сломалось, кондуктор должен пересадить пассажиров в другой транспорт, в котором они продолжат поездку по старому билету. Если же маршрут невозможно продолжить, например из-за поломки контактной сети, то есть только два варианта возврата денег за поездку: в случае наличной оплаты деньги возвращаются кондуктором (водителем) на месте, а в случае безналичной — это, к сожалению, только визит в ОЕИРЦ.

«Постановлением правительства Тульской области у нас утвержден оператор безналичной оплаты. Мы как перевозчик не имеем доступа к данным банковских карт пассажиров и у нас нет возможности отменить поездку, поэтому нужно обращаться в ОЕИРЦ», — прокомментировали в Тулгорэлектротрансе.