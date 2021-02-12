«Ездят как хотят»: туляки пожаловались на автобусы №25

Фото из архива Myslo.

«Пусть администрация города увидит! Живу в Скуратово, посёлок Угольный, — пишет нам читатель. — Сколько можно терпеть? Автобусы маршрута № 25 ездят как хотят, когда хотят, показываются, когда им не хочется ехать до конечной « Пос. Угольный», они не едут. Всегда у них отмазка: «Обед, я еду не по расписанию». Последний 25-й автобус едет до Угольного в 17.30. Что это такое? После учебы, работы не уедешь, вообще в час пик вечером вообще не попадёшь домой! Я молчу уже про 62-й (Прилепы). Куда ещё можно пожаловаться? Сколько раз уже и подписи собирали, и жаловались, ничего не делается! Почему не могут 30-й автолайн до Угольного пустить? Мы не люди, что ли? Помогите!»

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. И вот что нам ответили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству:

– Автобусный маршрут № 25 «Пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский областной онкологический диспансер» обслуживает МКП «Тулгорэлекротранс». На нем работают шесть автобусов с предоставлением льгот по оплате проезда.

В соответствии с утвержденным расписанием движение в период с 7.40 до 20.00 перевозки до пос. Угольный осуществляются всеми рейсами. После 20.00 пассажиропоток на маршрутах значительно снижается и перевозки до пос. Угольный осуществляются отдельными рейсами в соответствии с расписанием. Последний автобус прибывает в пос. Угольный в 22.47.

Подробнее с расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города Тулы или уточнить у диспетчера автобусного парка по телефону 25-45-94.

Однако имеются факты перегруженности центральных магистралей города, приводящие к задержкам в движении транспорта и значительным отклонениям от установленного расписания, а также наблюдаются факты невыполнения транспортной работы по причине технической неисправности транспортных средств.

По всем фактам несоблюдения установленной схемы и расписания движения с перевозчиком ведется претензионная работа.

Для повышения транспортной доступности населения управлением по транспорту и дорожному хозяйству прорабатывается вопрос возможности организации заезда в пос. Угольный с транспортной компанией, осуществляющей перевозки по автобусному маршруту № 30 по нерегулируемому тарифу.