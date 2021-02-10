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После жалоб жителей в Туле появится новый автобусный маршрут

После жалоб жителей в Туле появится новый автобусный маршрут

Туляки жаловались на маршрутку №40-К.

В Туле появится новый муниципальный автобусный маршрут. Он соединит Привокзальный и Пролетарский районы города.

Как сообщает администрация Тулы, это связано с многочисленными жалобами на работу коммерческих автобусов № 40-К «Завод РТИ — д. Бежка».

– В настоящее время у перевозчика, обслуживающего маршрут, отсутствуют необходимые ресурсы. Для возможности стабилизации работы в администрации города принято решение создать новый муниципальный маршрут «Завод РТИ — д. Бежка», который будет работать с предоставлением льгот по оплате проезда, — рассказали в администрации.

Маршрут обещают разработать в кратчайшие сроки.

 

 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:10 +9
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