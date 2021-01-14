Туляков приглашают на занятия по социальному проектированию
Пройдя курс лекций, любой желающий сможет реализовать свою идею и даже получить для этого грант.
Жители Тульской области смогут поучаствовать в работе акселератора проектов «Проектор», разработать собственный проект, получить региональный и федеральный грант, попасть на форумную кампанию и реализовать свою идею.
Воплотить всё это в жизнь помогут курсы социального проектирования – опытные спикеры, эксперты «Росмолодежи» и победители грантовых конкурсов поделятся всеми секретами и нюансами. Курс состоит из 10 занятий:
- «Социальный проект – что это?»,
- «Правильное определение цели и задач проекта»,
- «Механизмы реализации проекта»,
- «Ошибки в подготовке проекта»,
- «Риски проекта»,
- «Ресурсное обеспечение»,
- «Основы самопрезентации и презентации проектов»,
- «Новые критерии оценки проектов»,
- «Правильная смета»,
- «Всероссийская форумная кампания».
Участником может стать любой желающий в возрасте с 14 лет. Зарегистрироваться можно здесь.
Заявку на участие нужно дополнительно направить в электронном виде на почту Zayavka@tularegion.org по следующей форме:
Все подробности – в официальной группе «Проектора» «ВКонтакте».
Первое занятие состоится в режиме онлайн во вторник, 19 января, в 16.00. Его проведёт общественный представитель Агентства стратегических инициатив в направлении социальных проектов Анна Николаевна Рада.