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Туляков приглашают на занятия по социальному проектированию

Туляков приглашают на занятия по социальному проектированию

Пройдя курс лекций, любой желающий сможет реализовать свою идею и даже получить для этого грант.

Жители Тульской области смогут поучаствовать в работе акселератора проектов «Проектор», разработать собственный проект, получить региональный и федеральный грант, попасть на форумную кампанию и реализовать свою идею.

Воплотить всё это в жизнь помогут курсы социального проектирования – опытные спикеры, эксперты «Росмолодежи» и победители грантовых конкурсов поделятся всеми секретами и нюансами. Курс состоит из 10 занятий:

  • «Социальный проект – что это?»,
  • «Правильное определение цели и задач проекта»,
  • «Механизмы реализации проекта»,
  • «Ошибки в подготовке проекта»,
  • «Риски проекта»,
  • «Ресурсное обеспечение»,
  • «Основы самопрезентации и презентации проектов»,
  • «Новые критерии оценки проектов»,
  • «Правильная смета»,
  • «Всероссийская форумная кампания».

Участником может стать любой желающий в возрасте с 14 лет. Зарегистрироваться можно здесь.

Заявку на участие нужно дополнительно направить в электронном виде на почту Zayavka@tularegion.org по следующей форме:

Все подробности – в официальной группе «Проектора» «ВКонтакте».

Первое занятие состоится в режиме онлайн во вторник, 19 января, в 16.00. Его проведёт общественный представитель Агентства стратегических инициатив в направлении социальных проектов Анна Николаевна Рада.

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Тульская область

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