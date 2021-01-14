Туляков приглашают на занятия по социальному проектированию

Пройдя курс лекций, любой желающий сможет реализовать свою идею и даже получить для этого грант.

Жители Тульской области смогут поучаствовать в работе акселератора проектов «Проектор», разработать собственный проект, получить региональный и федеральный грант, попасть на форумную кампанию и реализовать свою идею.

Воплотить всё это в жизнь помогут курсы социального проектирования – опытные спикеры, эксперты «Росмолодежи» и победители грантовых конкурсов поделятся всеми секретами и нюансами. Курс состоит из 10 занятий:

«Социальный проект – что это?»,

«Правильное определение цели и задач проекта»,

«Механизмы реализации проекта»,

«Ошибки в подготовке проекта»,

«Риски проекта»,

«Ресурсное обеспечение»,

«Основы самопрезентации и презентации проектов»,

«Новые критерии оценки проектов»,

«Правильная смета»,

«Всероссийская форумная кампания».

Участником может стать любой желающий в возрасте с 14 лет. Зарегистрироваться можно здесь.

Заявку на участие нужно дополнительно направить в электронном виде на почту Zayavka@tularegion.org по следующей форме:

Все подробности – в официальной группе «Проектора» «ВКонтакте».

Первое занятие состоится в режиме онлайн во вторник, 19 января, в 16.00. Его проведёт общественный представитель Агентства стратегических инициатив в направлении социальных проектов Анна Николаевна Рада.