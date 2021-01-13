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В Яндексе три, по факту одна: раскрыта тайна маршруток-призраков

В Яндексе три, по факту одна: раскрыта тайна маршруток-призраков

Myslo провел эксперимент и поговорил с экспертами.

Недавно в социальных сетях туляки стали делиться подозрениями о том, что по улицам города ездят «фантомные» маршрутки, которые видны только в Яндекс.Транспорте.
 
Приложение бесплатное, поэтому информация легко проверяется. Действительно — на карте часто отображаются сразу 2−3 подъезжающих к остановке микроавтобуса, тогда как в действительности видно только один. «Фантомы» замечены почти на всех маршрутах.
 
 
Туляки предположили, что таким образом перевозчики могут фиктивно обеспечивать свои обязательства перед городскими властями о количестве работающего на маршруте транспорта. Но водители это категорически отрицают.
 
«Да, мы знаем про то, что на карте отображаются по три машины вместо одной. Мы сами пользуемся этим приложением, чтобы соблюдать дистанцию. Это какой-то «глюк»— у меня один прибор, он опечатан и в нем одна сим-карта», — объяснил нам водитель маршрута № 12/15.
 
 
«Такого не было со старыми приборами. Как новые выдали, так машины и начали троиться и двоиться. Я заметил, что если на карте отображаются три одновременно движущихся значка маршрута, то реальная машина обозначена самым последним из них», — рассказал корреспонденту Myslo водитель маршрутки № 62.
 
 
 
В городском Управлении по транспорту и дорожному хозяйству объяснили: «Яндекс.Транспорт» получает первичные телематические данные (сведения о местоположении транспортных средств) самостоятельно, запросами к базе данных оператора Региональной навигационно-информационной системы Тульской области (далее — РНИС).
 
С учетом особенностей функционирования «Яндекс.Транспорт» выполняет дополнительную виртуальную анимацию движения транспортного средства на маршруте. 
Обновление фактического местоположения производится не чаще одного раза в 30 секунд.
Анимация движения транспорта является расчетной, поэтому возможно некорректное отображение в интерфейсе ПО Яндекс.Транспорт.
 
Дмитрий Ярцев, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству:
 

Дмитрий Ярцев

- Сервис информирования населения, предоставляемый на территории Тульской области, находится под функциональным управлением ООО «Яндекс» и не сопровождается сотрудниками РНИС или администрации МО г. Тула. Дополнительно сообщаем, что сервис Яндекс.Транспорт является информационным, а приводимая визуализация транспорта на маршрутах и времени их прибытия — расчетной в программном обеспечении Яндекс.Транспорт.

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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