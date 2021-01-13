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В Туле на проспекте Ленина автомобилям разрешат поворачивать налево
Фото из архива Myslo.

В Туле на проспекте Ленина автомобилям разрешат поворачивать налево

Дополнительная секция светофора появится на пересечении проспекта с улицей Мира.

Администрация Тулы приняла решение установить на пересечении проспекта Ленина и ул. Мира дополнительную секцию светофорного регулирования — левоповоротной стрелки.

Сообщается, что это необходимо для увеличения пропускной способности и уменьшения количества ДТП.

Отметим, ранее начальник УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников в интервью Myslo высказывался по данному поводу. По его мнению, такие меры могут привести к существенному затруднению движения на проспекте Ленина.

 

Друзья, а вы что думаете об этой ситуации? Разгрузит ли это проспект Ленина? Делитесь мнением в комментариях.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:20 +3
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