В Туле на проспекте Ленина автомобилям разрешат поворачивать налево

Фото из архива Myslo.

Дополнительная секция светофора появится на пересечении проспекта с улицей Мира.

Администрация Тулы приняла решение установить на пересечении проспекта Ленина и ул. Мира дополнительную секцию светофорного регулирования — левоповоротной стрелки.

Сообщается, что это необходимо для увеличения пропускной способности и уменьшения количества ДТП.

Отметим, ранее начальник УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников в интервью Myslo высказывался по данному поводу. По его мнению, такие меры могут привести к существенному затруднению движения на проспекте Ленина.

Друзья, а вы что думаете об этой ситуации? Разгрузит ли это проспект Ленина? Делитесь мнением в комментариях.