Кто больше всех потерял в зарплате в 2020 году в Тульской области

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Trud.com посмотрел статистику в начале и в конце года, сравнил со средним уровнем зарплат, вычислил изменения «зарплатного статуса» отраслей.

2020-й год принес трудности, с которыми рынок труда не сталкивался прежде — несмотря на то, что с 1998 г. россияне пережили три серьезных кризиса и накопили опыт выхода из них. К традиционным для кризисов процессам оптимизации штатов, сокращения зарплат и соцпакетов добавился массовый переход на удаленку и связанная с ним юридическая растерянность HR-специалистов, трудности с соблюдением требований Роспотребнадзора в офисах и, главное — слабая предсказуемость будущего.

Для рядовых специалистов самым ощутимым следствием карантина стало сокращение числа рабочих мест и падение уровня зарплат.

В России за год, с января по декабрь, уровень зарплат снизился с 46891 руб. до 39830 руб., то есть на 7061 руб. (15%), по данным поисковой системы в сфере трудоустройства Trud.com. Средние зарплаты в Туле и Тульской области за 2020 г. снизились с 42880 руб. до 38899 руб., то есть на 3981 руб. (9%).

Кто потерял в деньгах больше всего?

Отрасли, которые за год потеряли в зарплате больше всего:

логистика и транспорт (-19906 руб.),

производство (-16548 руб.),

строительство (-15133 руб.),

транспорт/автосервис (-13898 руб.),

топ-менеджмент (-12172 руб.).

...а у кого зарплата выросла?

В 5 отраслях за год зарплаты в Туле и Тульской области, наоборот, выросли:

страхование (+26787 руб.),

журналистика, перевод (+15991 руб.),

юриспруденция (+12236 руб.),

жилищно-коммунальное хозяйство (+10019 руб.),

бухгалтерия/аудит (+2823 руб.).

Изменения в зарплатах в Тульской области с целом отражают общероссийские тенденции: возрастает ценность юристов как экспертов в поиске юридических обоснований для новых практик, связанных с карантином; рост востребованности в специалистах ЖКХ обусловлен ростом требований к быту в связи с тем, что сотрудники массово переместились из офисов в «домашние офисы»; ценность труда журналистов выросла, поскольку общество нуждается в освещении новостей, лента которых меняется ежечасно.

В декабре 2020 г. больше всего зарабатывали представители следующих отраслей:

страхование (58286 руб.),

топ-менеджмент (53333 руб.),

транспорт/автосервис (55595 руб.),

строительство (50279 руб.),

производство (49450 руб.).

Какие прогнозы на 2021 год?

На 2021 год эксперты рынка труда прогнозируют рост зарплат в пределах 10−15% для таких отраслей, как IT, производство, e-commerce, банковская сфера, логистика, аграрная сфера. Повышение зарплат, по мнению HR-аналитиков, коснется, в первую очередь, ключевых сотрудников и управленцев.