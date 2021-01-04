Автохам года: подборка самых заметных нарушений ПДД

В 2020 году мы запустили рубрику «Накажи автохама», чтобы вместе с читателями бороться с хамством на дорогах. Пришло время подвести некоторые итоги. Поехали!

Первое место в нашей подборке занимает хорошо известный читателям Myslo водитель чёрного внедорожника Land Rover Range Rover – почти три года назад этот персонаж рассекал по встречной полосе в самом центре Тулы и бесцеремонно парковался на тротуаре.

Со временем мужчина своим привычкам не изменил – в сентябре прошлого года он катался по тротуару на Красноармейском проспекте. Но выписанный сотрудниками ГИБДД штраф, видимо, ничему его не научил – меньше месяца спустя он снова «засветился» на парковочном месте для инвалидов.

На переходе на красный, наплевав на пешеходов

Ещё одним примером обеспеченного, но не слишком законопослушного автовладельца стал водитель «Ягуара», который в августе едва не задавил пешеходов, проехав на красный свете перекресток улиц Степанова и Ложевой. Справедливое возмездие настигло 24-летнего наглеца и любителя «глухой» тонировки два дня спустя.

Казус с перегруженной бетономешалкой

В октябре мы опубликовали видео с доверху залитой раствором бетономешалкой, которая «облегчилась» прямо на тротуар, не доехав до места назначения. Обычно такие казусы происходят, когда строители хотят сэкономить на топливе за счёт перегруза и сокращения числа рейсов.

Три нарушения за семь секунд

Своеобразный антирекорд среди всех героев нашей рубрики поставил владелец Renault Duster – чтобы трижды нарушить ПДД, ему понадобилось всего семь секунд. На пересечении улиц Ф. Энгельса и Пушкинской он выехал на встречные трамвайные пути, не учёл требования знака, указывающего направление движения и проехал под «кирпич».

Любитель кататься по встречной полосе

Ещё одним любителем разъезжать по встречным трамвайным путям оказался водитель «Лады Весты» – его манёвр запечатлел наш читатель Дмитрий. Как выяснилось, ранее автовладельца уже привлекали к ответственности за езду по встречной полосе. В этот раз он тоже понёс заслуженное наказание.

Ранимый и резкий

Водитель Opel Astra оказался очень ранимым и, видимо, обидевшись на то, что его не пропустили на повороте, решил проучить свою оппонентку, создал несколько аварийных ситуаций, вынуждая женщину применить экстренное торможение.

Маршрутка, встречка и обгон

Конечно, не остались без внимания и водители маршрутных такси. Один из них на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Советской обогнал стоящую машину по встречной полосе и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

«Я буду тебе хамить!..»

Ещё один герой нашей подборки, заметив, что пассажирка не может оплатить проезд банковской картой, проявил несдержанность и обвинил девушку в желании проехаться бесплатно и заявил, что принципиально «будет хамить» ей:

«А не надо бесплатно ездить в автобусах! Зачем врешь, нет у тебя ничего! Чем ты мне оплатишь? Натурой? Ты заяц, ты некультурный человек. Ты врешь!»

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!