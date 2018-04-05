Тульский автохам-рецидивист на «Рэндж Ровер» с номерами ТТТ летает по встречке

Уже третья публикация о нарушении ПДД иномаркой с номерами Т 096 ТТ 71. Идем на рекорд.

В соцсетях анонимный источник опубликовал видео нарушения правил дорожного движения автомобилем «Рэндж Ровер» с уже давно знакомыми нам номерами Т 096 ТТ 71. На проспекте Ленина он, судя по видео, выезжает на встречную полосу через двойную сплошную, объезжая затор, потом там же разворачивается и едет в обратную сторону.

Пользователь снабдил ролик комментарием: «Пожалуйста, опубликуйте анонимно… Накипело! Неоднократные нарушения с этой машиной. Т096ТТ71 — опубликуйте эти номера!»

Этот автомобиль обосновался в соцсетях и нашей новостной ленте, похоже, всерьез и надолго. В декабре мы писали о нем здесь:

А в марте вот тут:

Нарушения касались парковки.

Ну что ж, есть предложение. Редакция ждет фото и видео с нарушениями, допущенными водителем именно этого автомобиля. Приз — 500 рублей за каждый ролик, 300 — за фотофакт. Нужно же, в конце концов, человеку побить рекорды и стать главным ньюсмейкером года!

А заодно Myslo просит ГИБДД и прокуратуру считать эту публикацию официальным обращением в эти органы.