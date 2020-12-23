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Водитель тульской маршрутки – пассажирке: «Я буду тебе хамить, потому что ты заяц!»

Водитель тульской маршрутки – пассажирке: «Я буду тебе хамить, потому что ты заяц!»

Тулячка прислала в редакцию Myslo видео, на котором запечатлен конфликт с нервным водителем,

Инцидент в одной из тульских маршруток №9 произошел на днях. Девушка зашла в лайн, денег наличных с собой у нее не было, и она попросила водителя дать терминал для оплаты. Тот подал его, но оплата почему-то не проходила. Водитель, видимо, очень расстроенный тем, что не может получить 20 рублей, начал обвинять девушку во вранье, называть ее зайцем и в целом вел себя чересчур эмоционально и даже сорвался на крик:

– Людям ехать надо, а ты отвлекаешь! Ты врешь, у тебя нет денег. Я буду тебе хамить, ты мне мешаешь управлять машиной. А не надо бесплатно ездить в автобусах! Зачем врешь, нет у тебя ничего! Чем ты мне оплатишь? Натурой? Ты заяц, ты некультурный человек. Ты врешь!

Водителя не убедило даже мобильное банковское приложение, подтверждающее, что деньги на счету есть.

Девушка рассказала Myslo:

– Я попросила водителя представиться и сказать номер авто, меня послали куда подальше, сфоткать номер тоже не успела, так как когда вышла, водитель сразу нажал на газ и уехал. Я позвонила в ООО «Такт», там извинились и сказали, что разберутся в данной ситуации. Я отправила им видео на почту.

Напомним, безналичный расчет в коммерческом транспорте Тулы введен с ноября. Терминалы есть во всех маршрутках, но часто на просьбу пассажиров оплатить проезд картой водители отвечают недовольным вздохом и только потом достают из бардачка терминал. Многие пассажиры отмечают, что терминалы «глючат» и не сразу считывают карту.

А вы сталкивались с подобными ситуациями в маршрутках?

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
23 декабря, в 18:20 +18
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