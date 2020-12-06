Накажи автохама: в центре Тулы водитель маршрутки дважды нарушил ПДД

Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу спецрубрику «Накажи автохама». Сегодня мы покажем вам запись с регистратора нашего читателя Дмитрия Г.

На пересечении Красноармейского проспекта и ул. Советской водитель маршрутки № 42 с госномером: Т475ОК71 не посчитал нужным остановиться на запрещающий сигнал светофора и обогнал стоящие машины по встречной полосе.