Накажи автохама: в центре Тулы водитель маршрутки дважды нарушил ПДД
Он бесцеремонно обогнал остановившиеся на красный сигнал светофора машины по встречной.
Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу спецрубрику «Накажи автохама». Сегодня мы покажем вам запись с регистратора нашего читателя Дмитрия Г.
На пересечении Красноармейского проспекта и ул. Советской водитель маршрутки № 42 с госномером: Т475ОК71 не посчитал нужным остановиться на запрещающий сигнал светофора и обогнал стоящие машины по встречной полосе.
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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