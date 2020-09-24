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Тульский автохам на Range Rover снова засветился в центре города
Кадр из видео

Тульский автохам на Range Rover снова засветился в центре города

На этот раз водитель внедорожника прокатился по тротуару на Красноармейском проспекте.

Водитель британского внедорожника с номерами Т096ТТ71, о «лихачествах» которого мы уже писали почти два с половиной года назад, видимо, снова захотел славы.

На этот раз его автомобиль был замечен на Красноармейском проспекте, недалеко от пересечения с ул. Советской. Очевидец запечатлел, как Range Rover катается по тротуару.

Согласно п. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, за это нарушение предусмотрен штраф на сумму 2000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:55 +5
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Место
ТулаКрасноармейский проспектулица Советская

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