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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается туман
Фото из архива MySlo

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается туман

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 января с сохранением до 5 января на территории Тульской области ожидается на дорогах местами гололедица,  местами туман с видимостью 200-700 м.

Туман – одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. ГУ МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Чтобы избежать неприятностей, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Также следует соблюдать правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите сумки на длинных ручках, особенно тяжелые – они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой.

Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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