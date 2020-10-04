Накажи автохама: В Туле водитель нарушил три пункта ПДД за 7 секунд
Видео снято в районе пересечения ул. Фридриха Энгельса и ул. Пушкинской.
Очевидец прислал в редакцию Myslo кадры с автомобилем Renault Duster, водитель которого нарушил сразу три пункта ПДД.
Сначала он выехал на трамвайные пути встречного направления, затем совершил обгон на пешеходном переходе, после проигнорировал требования знака «Движение направо или налево» и проехал под «кирпич».
Все это заняло у него примерно 7 секунд.
По словам автора, видео было снято 3 октября этого года, в районе пересечения ул. Фридриха Энгельса и ул. Пушкинской.
Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com.
Пожалуйста, напишите в письме время, дату и место съемки, а также укажите, как указывать авторство видео (можно анонимно).
Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!
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