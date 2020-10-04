новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: В Туле водитель нарушил три пункта ПДД за 7 секунд

Накажи автохама: В Туле водитель нарушил три пункта ПДД за 7 секунд

Видео снято в районе пересечения ул. Фридриха Энгельса и ул. Пушкинской.

Очевидец прислал в редакцию Myslo кадры с автомобилем Renault Duster, водитель которого нарушил сразу три пункта ПДД.
 
Сначала он выехал на трамвайные пути встречного направления, затем совершил обгон на пешеходном переходе, после проигнорировал требования знака «Движение направо или налево» и проехал под «кирпич». 
Все это заняло у него примерно 7 секунд.
По словам автора, видео было снято 3 октября этого года, в районе пересечения ул. Фридриха Энгельса и ул. Пушкинской.
 

 

 
Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com
 
Пожалуйста, напишите в письме время, дату и место съемки, а также укажите, как указывать авторство видео (можно анонимно).  
 
Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:24 +7
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохаманарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки
Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.