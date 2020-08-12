Автохам на «Ягуаре» в Туле найден и наказан

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который едва не задавил пешеходов на перекрестке улиц Степанова и Ложевой. Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на 24-летнего молодого человека составили три протокола: за проезд на красный свет, непредоставление преимущества в движении пешеходам и тонировку.

Напомним, 10 августа водитель на «Ягуаре», не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, бесцеремонно выехал на пешеходный переход и едва не сбил людей. Видео инцидента в редакцию Myslo прислал очевидец.

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