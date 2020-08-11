В Туле автохам на «Ягуаре» чуть не задавил пешеходов

Кадр из видео

В редакцию Myslo поступила запись с видеорегистратора, сделанная, судя по изображению, 10 августа, около 20.00, на перекрестке улиц Степанова и Ложевой.

Водитель белого «Ягуара» с госномером: У632РН799, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, бесцеремонно выезжает на заполненный людьми переход и едва не сбивает пешеходов, после чего продолжает движение.

от редакции

Мы просим сотрудников УГИБДД УМВД России по Тульской области обратить внимание на действия данного несознательного гражданина и, при наличии предусмотренных законом оснований, привлечь его к административной ответственности.