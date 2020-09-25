Гаишники нашли и наказали тульского автохама на Range Rover
В отношении 31-летнего водителя иномарки составлено три административных материала.
Вечером 24 сентября в Сети была опубликована видеозапись нарушения ПДД водителем внедорожника. Land Rover Range Rover ехал по тротуару в районе пересечения ул. Советской с Красноармейским проспектом.
«Сотрудниками тульской Госавтоинспекции установлены личность и местонахождение водителя. В отношении 31-летнего водителя иномарки составлены административные материалы», — сообщили Myslo в региональной полиции.
Водителя привлекли по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (езда без страховки); ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка) и ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД).
Напомним, про этот британский внедорожник с номерами Т096ТТ71 мы уже писали почти два с половиной года назад.
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