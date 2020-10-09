Тульского автохама на Range Rover сфотографировали на парковочном месте для инвалидов
Читатель Myslo узнал автомобиль и прислал снимок с ним в редакцию.
Не далее, как 24 сентября в Сети была опубликована видеозапись нарушения ПДД водителем внедорожника. Land Rover Range Rover ехал по тротуару в районе пересечения ул. Советской с Красноармейским проспектом. На следующий день полиция сообщила о том, что автомобиль нашли, а его водителя наказали.
И вот, сегодня читатель Myslo прислал в редакцию Myslo фото с этим же самым внедорожником. По его словам, снимки были сделаны вечером 7 октября, на стоянке возле банка на Крестовоздвиженской площади. На этот раз автомобиль припарковали на месте, предназначенном для инвалидов…
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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